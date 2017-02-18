На Розенштейна горит складское помещение

В Адмиралтейском районе горит склад. Огонь, по сообщению очевидцев, вспыхнул 18 февраля на улице Розенштейна в Петербурге. Свидетели происшествия утверждают, что горит склад с греющим кабелем.

О пожаре написали пользователи социальной сети «ВКонтакте». Автор поста сообщает, что около четырех часов дня загорелся склад торгового дома «Корда» на улице Розенштейна, дом 21. Судя по фото, пожар приехали тушить два расчета.

Согласно информации из открытых источников, по этому адресу действительно расположены офис и склад компании, которая занимается продажей греющего кабеля.

В ГУ МЧС по Петербургу уточняют информацию о происшествии.