В московском подвале замуровали стаю кошек

Представители управляющих компаний закрыли мелкими решетками подвалы домов на юго-востоке Москвы, в которых находятся живые кошки, заявила "Интерфаксу" руководитель зоозащитной организации "Зооправо" Анастасия Федюнина.

По ее данным, ЧП произошло на Волжском бульваре. Там в ряде домов управляющая компания установила решетки на окна подвалов. Местные жители рассказали, что там оказались замурованы кошки. Животные мяукают, и люди кормят их при помощи медицинских пинцетов, заявила Федюнина.

Только в одном из подвалов зоозащитники насчитали около десятка голодных животных.

По словам Федюниной, все попытки связаться с представителями управляющих компаний и представителями местных властей успехов не имели.

Зоозащитники готовят обращения в правоохранительные органы и столичную мэрию.