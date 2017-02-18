Лавров рассказал об условиях для отмены запрета на импорт еды из Европы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не снимет ответные санкции со стран Евросоюза до полного выполнения минских соглашений, которые регламентируют мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Лавров сказал об этом 18 февраля с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы тоже хотим, чтобы минские договорённости выполнялись. И мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать" – цитирует главу МИД агентство ТАСС.

"Относительно санкций я уже высказывался на счет того, насколько в общем-то нелогично и искусственно звучит формула: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда Евросоюз снимет санкции", – указал он.

Глава МИД назвал позицию России "честной" и выразил надежду на преодоление разногласий: "Посмотрим, как дальше пойдет наш диалог с Евросоюзом и НАТО. У нас позиция уверенная и опирается на честные выкладки, которыми мы делимся с нашими коллегами. Если они захотят этот искусственно созданный конфронтационный этап преодолеть, это в их силах".

Россия ввела продуктовые "контрсанкции", ограничив импорт продовольствия, в ответ на ограничения со стороны Евросоюза и США. Они были введены после присоединения Крыма к РФ и несколько раз усиливались на фоне продолжения вооруженного конфликта на Украине.