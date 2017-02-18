Лавров заявил о желании России иметь взаимоуважительные отношения с США

Россия хотела бы взаимного уважения в отношениях с США. Об этом 18 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Глава МИД также отметил, что Россия и США никогда не были «в прямом конфликте». По его словам, между странами было «гораздо больше дружественной истории, нежели противостояния».

Лавров добавил, что «выстраивание российско-американских отношений» — общий интерес обеих стран, поскольку Америка «не менее близкий, чем Евросоюз» сосед России. Потенциал «кооперации в политике, экономике, гуманитарной сфере — огромен», подчеркнул Лавров. Однако отметил, что ему еще «предстоит быть реализованным». «Мы к этому настроены, насколько к этому готовы США», — заключил глава МИД.

В ходе Мюнхенской конференции Лавров заявил, что холодная война в головах некоторых западных политиков еще не закончилась. Он отметил, что «если судить» по «некоторым выступлениям политиков в Европе и в США», а также «по заявлениям, которые прозвучали», холодная война все еще продолжается.