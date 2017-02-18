Россия отказалась снять санкции против ЕС до выполнения минских договоренностей

Российские санкции в отношении Европейского Союза не будут сняты до полного выполнения минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс» в субботу, 18 февраля.

«Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать», — сказал глава МИД.

«Относительно санкций я уже высказывался, насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда Евросоюз снимет санкции», — добавил он.