"Фонтанка" получила от военных награду за "Аврору"

"Фонтанка.ру" единственная из петербургских СМИ вышла в финал всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас 2017". Мультимедийный проект "Пролетарская богиня среди мифов и рифов", посвященный истории крейсера "Аврора", стал победителем окружного этапа фестиваля.

Лауреатами фестиваля также стали журналисты телеканалов "Звезда" и ГТРК "Карелия", информационного агентства "ТАСС" и газеты "Коммерсант-Воронеж".

Награду в номинации "Проект специального назначения" журналистам "Фонтанки" Светлане Григошиной и Андрею Краснобаеву вручил врио командующего ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов.

Военачальник поздравил журналистов, отметив значимость и важность их непростой работы, и поблагодарил за объективное освещение Российской армии. Виктор Астапов пожелал лауреатам фестиваля крепкого здоровья, смелых творческих идей, новых побед и свершений.

Добавим, что "Фонтанка" отдала награду в музей крейсера "Аврора".

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас», организованный Минобороны России, проводится третий год для привлечения общественного внимания к армейской тематике. В этом году заявки на фестиваль представили более 100 журналистов из 29 регионов России. Работы победителей окружного этапа фестиваля будут участвовать в финале конкурса «Медиа-Ас», который состоится в Москве.