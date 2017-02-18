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18.02.2017 15:41

В Москве владельцы испачканных краской машин отсудили миллион у тех, кто их испачкал

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда признала законным решение о выплате компенсации в размере почти 1 миллиона рублей владельцам автомобилей, испачканных краской при ремонтных работах на стадионе ЦСКА, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Согласно представленным в суде отчетам, общая стоимость восстановительного ремонта составила 993 тысячи 992 рубля 45 копеек", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, истцы обратились в Савеловский районный суд Москвы с иском к ООО "ПСП-ФАРМАН" о возмещении ущерба, о взыскании понесенных расходов и компенсации морального вреда, мотивируя свои требования тем, что по вине ответчика, проводившего на стадионе ЦСКА покрасочные и антикоррозийные работы, были повреждены принадлежащие им транспортные средства. "На автомобили, припаркованные напротив офисного здания, расположенного в близости от строительного объекта, попало не поддающееся очистке лакокрасочное вещество, используемое в ремонтных процедурах", — уточняют представители суда.

Источник: РАПСИ


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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