В Москве владельцы испачканных краской машин отсудили миллион у тех, кто их испачкал

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда признала законным решение о выплате компенсации в размере почти 1 миллиона рублей владельцам автомобилей, испачканных краской при ремонтных работах на стадионе ЦСКА, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Согласно представленным в суде отчетам, общая стоимость восстановительного ремонта составила 993 тысячи 992 рубля 45 копеек", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, истцы обратились в Савеловский районный суд Москвы с иском к ООО "ПСП-ФАРМАН" о возмещении ущерба, о взыскании понесенных расходов и компенсации морального вреда, мотивируя свои требования тем, что по вине ответчика, проводившего на стадионе ЦСКА покрасочные и антикоррозийные работы, были повреждены принадлежащие им транспортные средства. "На автомобили, припаркованные напротив офисного здания, расположенного в близости от строительного объекта, попало не поддающееся очистке лакокрасочное вещество, используемое в ремонтных процедурах", — уточняют представители суда.