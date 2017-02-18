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18.02.2017 15:24

В Авдеевку приехала депутат Польши для «документации преступлений» ополченцев

Депутат сейма Польши Малгожата Гошиевска прибыла в Авдеевку, сообщил 18 февраля губернатор Донецкой области Павел Жебривский в своем фейсбуке. По его словам, она приехала в украинский город в рамках «документации преступлений» представителей ДНР против Украины для передачи информации в международный суд.

Жебривский также сообщил, что поручил в кратчайшие сроки доставить материалы, необходимые для восстановления поврежденного в результате обстрелов жилья в Авдеевке. «Дал поручение составить перечень всех необходимых строительных материалов для восстановления поврежденного жилья. Будем общаться со всеми, в том числе и с международными гуманитарными организациями, чтобы быстро доставить все необходимые строительные материалы в Авдеевку», — написал он.

Источник: "Газета.ру"


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