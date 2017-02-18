В Италии из-за схода снежной лавины погибли трое альпинистов
Спасатели в районе горы Шабертон в Котских Альпах обнаружили тела троих ски-альпинистов близ границы с Францией, сообщает 18 февраля газета La Stampa.
Отмечается, что двое лыжников и профессиональный проводник погибли в результате схода снежной лавины.
По данным издания, жертвами инцидента стали 28-летний хозяин местного туристического агентства, его 24-летняя подруга, а также 38-летний проводник. Уточняется, что погибшие являлись опытными спортсменами и были полностью экипированы.
Ранее на горнолыжном курорте Тинь во Франции сошла снежная лавина и накрыла девятерых лыжников, по меньшей мере четверо из них погибли.
Источник: "Газета.ру"