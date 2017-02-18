SpaceX отложила запланированный полет на Марс на 2020 год

Президент компании SpaceX Гвин Шотуэлл заявила, что первый полет корабля Red Dragon на Марс отложен на два года, сообщает The Verge.

В компании объяснили, что SpaceX требуется больше ресурсов и времени для развития программы экипажей и строительства ракет Falcon Heavy.

Шотэулл отметила, что в настоящее время запуск запланирован не в 2018 году, а в 2020 году.

В апреле 2016 года SpaceX рассчитывали отправить космический корабль Dragon на планету Марс в 2018 году.