СМИ раскритиковали Трампа за шутку насчет возраста

Президент США Дональд Трамп сделал шутливый комментарий по поводу возраста во время визита на завод корпорации Boeing. Американский журнал Bustle назвал высказывание сексистским.

В пятницу, 17 февраля, Трамп побывал в городе Чарлстон в штате Южная Каролина, где ему показали новый пассажирский самолет Boeing Dreamliner. Глава государства выразил восхищение лайнером. «Что может выглядеть так хорошо в 30 лет? Самолет», — отметил он.

Как отмечается в статье Bustle, президент таким образом косвенно унизил женщин этого возраста, намекнув, что даже воздушное судно в 30 лет выглядит лучше, чем они.

Издание Us Weekly охарактеризовало шутку Трампа как ужасную. Журнал отметил, что главу государства из-за этого комментария также раскритиковали в соцсетях.