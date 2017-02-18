Мединский объяснил революцию 1917 года нежеланием действовать на благо России

Министр культуры России Владимир Мединский на конференции «Уроки истории» заявил, что России необходимо глубоко изучать причины революции 1917 года и извлечь урок из этих событий, передает РИА Новости.

«Сегодня необходимо глубоко изучать причины исторического срыва 17-го года, не стремиться ни демонизировать, ни идеализировать революцию, она случилась 100 лет назад, в прошлом, его не изменить. Мы должны извлекать из этого уроки», — сказал министр.

По его словам, главный урок заключается в том, что 100 лет назад трагедией для России стало нежелание умных, образованных, ярких, талантливых людей подчинить свои частные интересы интересам России.

«Общественный диалог был подменен резней, кровопролитием, гражданской войной, не решившей ни одну из проблем, после чего все те же самые проблемы опять пришлось решать заново уже в экстремальных условиях, потеряв миллионы лучших людей, ценой страшных жертв», — добавил Мединский.