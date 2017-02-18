Меркель: За последние 25 мы так и не смогли наладить отношения с Россией

Международному сообществу после окончания «холодной войны» так и не удалось окончательно наладить отношения с Россией, заявила 18 февраля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает ТАСС.

"Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь РФ – наш сосед, это внешняя граница ЕС", – сказала канцлер.

Глава кабинета министров в этом контексте указала на важность Основополагающего акта Россия – НАТО для сотрудничества между Западом и Москвой по вопросам общей безопасности. "В частности, надо продолжать работу в рамках Основополагающего акта и в рамках борьбы с исламским терроризмом", – отметила она.

"Необходимо не отказываться от акта Россия – НАТО, не отказываться от него, даже учитывая сложное время", – сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о проведении встреч в «нормандском формате».