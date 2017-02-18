Чубайс признал негативное влияние укрепления рубля на "Роснано"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс 18 февраля заявил, что укрепление рубля негативно сказывается на финансовых показателях компании. Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» на пресс-конференции по итогам своего трехдневного визита в Новосибирске.

«Что касается рубля, то в период ослабления в 2014/15 году это нам было выгодно, а в период укрепления это нас сильно бьет», — сказал Чубайс. Причину он видит в том, что у «Роснано» много зарубежных инвестиций, которые делаются в основном для трансферта технологий в Россию. «Раз происходит укрепление рубля, мы теряем в стоимости этих активов. Это болезненный, но неизбежный процесс», — пояснил Чубайс.

Глава «Роснано» пока не смог оценить, удастся ли компенсировать курсовые потери за счет дополнительных операционных результатов. «Сумеем перешибить отрицательный эффект от укрепления рубля, я пока сказать не могу», — отметил он, напомнив, что «Роснано» до 2017 года включительно является планово-убыточной компанией.