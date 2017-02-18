В Новороссийске загоревшиеся боеприпасы травмировали четырех военных

В Новороссийске при разгрузке ящиков с зарядами для артиллерийских боеприпасов произошло воспламенение порохового заряда, в результате чего пострадали четверо военнослужащих, передает 18 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В результате происшествия двое военнослужащих получили легкие контузии, еще двое получили травмы от разлета деревянной укупорки», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, военнослужащие оперативно доставлены в больницу, где им в настоящее время оказывается помощь.