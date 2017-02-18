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18.02.2017 13:26

Bloomberg узнал о планах по назначению сына Сергея Иванова главой АЛРОСА

Главой алмазодобывающей компании АЛРОСА может быть назначен старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова, сообщает 18 февраля Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Два собеседника агентства рассказали, что правительство еще не приняло окончательного решения, кто заменит во главе компании действующего президента Андрея Жаркова, однако, уточнили они, в настоящий момент рассматривается только одна кандидатура — Сергея Иванова.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что вопрос о замене Жаркова обсуждается в правительстве. По словам источников, Жарков разошелся с чиновниками по вопросу перспектив развития компании. Собеседники агентства рассказали, что Жарков на последнем собрании совета директоров в декабре прошлого года проголосовал против сокращения в компании трат на инвестиции, капитальных расходов, а также зарплат в 2017 году.

Газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников ранее сообщала, что контракт Жаркова, который был подписан в 2015 году и рассчитан на три года, продлеваться не будет.

Андрей Жарков был избран новым президентом АЛРОСА 23 апреля 2015 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя Гохрана России при Минфине. Контракт с ним был заключен на три года, и истекает он, таким образом, в апреле 2018 года.

АЛРОСА является крупнейшим мировым производителем алмазного сырья в каратах. Выручка компании от продажи алмазов и бриллиантов в 2016 году составила $4,486 млрд. В 2016 года на предприятиях компании было добыто 37,4 млн карат алмазов, АЛРОСА планирует увеличить добычу алмазов до 41,5 млн карат к 2019 году.

Источник: РБК


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