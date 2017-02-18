В Пулково нашли немецкие гранаты, отправленные в Бостон

Взрывотехники ОМОН на транспорте утром 18 февраля выезжали в Пулково для обследования подозрительной посылки. Как сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в ней нашлись две деактивированные ручные гранаты немецкого производства времён Великой Отечественной войны М-39 (так называемое "яйцо") и М-24 ("колотушка"). Международное отправление со всеми обследованными предметами передано сотрудникам транспортной полиции.

По данным «Фонтанки», эта посылка была отправлена в Бостон (США) жителем Петербурга, занимающимся коллекционированием военных артефактов. Как рассказали в Управлении на транспорте МВД по СЗФО, «хранение, продажа и пересылка самих оболочек таких гранат — законна, но есть исключение — кроме авиатранспорта; так что эти две изъятые немецкие гранаты будут возвращены владельцу».

Также наш собеседник в полиции сообщил, что только за прошедшую неделю было вскрыто четыре таких посылки – после того, как соответствующая аппаратура показала наличие в них подозрительных предметов. «Порой в этих посылках мы находим те же предметы войны, которые ранее изымали и отдавали владельцам, только они их заворачивают в наши же постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Что касается их упорства, то тут все просто — подавляющее большинство военной атрибутики петербуржцы продают в США, а туда через Пулково высылать быстрее и дешевле», – объяснил нам полицейский.