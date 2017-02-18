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18.02.2017 13:04

Двое граждан Узбекистана задержаны после ночных изнасилований в Петербурге

Уголовный розыск Петербурга задержал 18 февраля двух граждан Узбекистана. Они попались в разных районах, но оба подозреваются в сексуальных преступлениях. Правда, один – в нападении на соотечественницу, а второй – на петербурженку.

По информации «Фонтанки», оперативники уголовного розыска Приморского и Фрунзенского районов Петербурга в ночь с 17 на 18 февраля задержали двух выходцев из Узбекистана. Оба подозреваются в изнасилованиях, в отношении обоих возбуждены уголовные дела.

Первым в полицию Приморского района около трех часов ночи 18 февраля был доставлен 24-летний гражданин Узбекистана. На него заявила 26-летняя соотечественница, пришедшая вечером 17 февраля в гости к парню, с которым познакомилась в социальной сети.

По предварительной информации, драма в квартире на Байконурской улице разворачивалась по следующему сценарию: девушка переспала с новым ухажером, но, когда он пригласил еще и своего друга, то тот ей не понравился. Неожиданный гость изнасиловал девушку в ванной комнате. Как «Фонтанке» рассказали в полиции Приморского района, «первый стал у нас свидетелем, а второй пошел в тюрьму».

Что касается второго задержания, то оно произошло во Фрунзенском районе. Здесь все было более очевидно: по данным следствия, около трех часов ночи 18 февраля 32-летняя петербурженка поймала на Малой Балканской улице иномарку, водитель которой и изнасиловал ее. Через пару часов подозреваемый в изнасиловании – выходец из Узбекистана – также был задержан.

По данным «Фонтанки», 19 февраля сотрудники управлений СКР по Приморскому и Фрунзенскому районам выйдут в суды с ходатайствами об арестах подозреваемых.


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