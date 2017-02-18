Вице-президент США заявил об ответственности России за войну в Донбассе

Вице-президент США Майкл Пенс заявил об ответственности России за вооруженный конфликт в Донбассе и потребовал от нее выполнять Минские соглашения.

«Соединенные Штаты, как и прежде, будут привлекать Россию к ответственности, несмотря на то, что мы ищем основы для сотрудничества», — сказал Пенс, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Видеозапись выступления опубликована порталом Sky News.

В своем выступлении Пенс также заверил, что США полностью поддерживают своих союзников по НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ранее заявил, что Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма Украине. Президент США опубликовал твит, в котором говорится, что «Россия забрала Крым». Он также задался вопросом, не был ли Барак Обама слишком мягок по отношению к Москве.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после своей первой встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что американская администрация готова сотрудничать с Россией, но при условии, что такое сотрудничество будет выгодно американскому народу.

Глава Пентагона Джим Мэттис заявил, что с Россией следует разговаривать с позиции силы. Он также отметил, что на сегодняшний день нет условий для военного сотрудничества США и России.