В Крыму задержан боец крымскотатарского батальона

В Крыму по подозрению в попытке незаконного пересечения границы задержан гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев — боец крымскотатарского добровольческого батальона и член связанного с ним общественного объединения «Аскер», передает 18 февраля ТАСС.

Как утверждает ФСБ, на допросе в симферопольском СИЗО задержанный рассказал, что в батальоне якобы готовят диверсантов для совершения терактов в Крыму, в том числе на пограничных пунктах пропуска. На Зайтуллаева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.

В правительстве Крыма заявили, что украинские власти фактически санкционировали «развязывание диверсионной войны в Крыму». Правительство Украины пока не прокомментировали задержание Зайтуллаева.

Объединение «Аскер» было создано участниками акции по блокаде Крыма — они препятствовали проезду грузовиков на границе и взрывали опоры электропередач, чтобы нарушить энергоснабжение полуострова. Одним из организаторов блокады был бизнесмен Ленур Ислямов. В России на него возбуждено уголовное дело, ему заочно предъявлено обвинение в диверсии.

В августе 2016 года ФСБ заявила о задержании группы диверсантов, которые якобы готовили теракты в Крыму. Главные фигуранты этого дела — Евгений Панов и Андрей Захтей. ФСБ опубликовала видеозаписи допросов, на которых они дают признательные показания. Позднее задержанные отказались от этих показаний и пожаловались на пытки.