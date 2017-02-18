В Петербурге сотрудник ФСО не смог отбиться от ночного налетчика

Полиция Адмиралтейского района разыскивает неизвестного, ограбившего сотрудника Федеральной службы охраны.

По информации «Фонтанки», около часа ночи 18 февраля 34-летний сотрудник ФСО на 1-й Красноармейской улице столкнулся с неизвестным; того, очевидно, привлекла пачка купюр, которые мужчина держал в руках, а также то, что сотрудник ФСО был пьян. По крайней мере, именно так охарактеризовано его состояние в материалах полиции.

В результате сотрудник спецслужбы, несмотря на обязательные для его статуса навыки, лишился 30 тысяч рублей, о чем и сообщил по телефону «02». При этом все, что известно уголовному розыску из примет грабителя, это «азиатская внешность», «среднее телосложение», да «спортивные штаны черного цвета с тремя белыми полосками».