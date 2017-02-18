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18.02.2017 12:12

Навальный открыл предвыборный штаб в Новосибирске

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный открыл еще один штаб по подготовке к выборам президента в 2018 году, на этот раз в Новосибирске, сообщает 18 февраля «Тайга.инфо». Ранее предвыборный штаб Навального открылся в Санкт-Петербурге, на 25 февраля запланировано открытие штаба в Екатеринбурге.

Руководить кампанией в регионе будет член Центрального совета незарегистрированной "Партии прогресса" Сергей Бойко, отмечает издание.

В марте планируется открытие предвыборных штабов Навального в Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Казани, Самаре, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Перми и Красноярске. В апреле — в Саратове, Краснодаре, Ижевске, Тюмени, Ульяновске, Иркутске, Ярославле, Хабаровске, Томске, Оренбурге, Владивостоке, Рязани, Кемерово, Пензе, Астрахани и Липецке. Также готовы планы на май и апрель.

12 февраля 2017 года съезд объединенного демократического движения «Солидарность» принял заявление о поддержке Алексея Навального на выборах президента 2018 года. Между тем ранее, 8 февраля, суд Ленинского суда Кирова приговорил основателя ФБК к пяти годам условно по второму делу «Кировлеса», которое суд рассмотрел после вердикта Европейского суда по правам человека. После решения суда в Кирове активно обсуждается юридический аспект участия Навального в выборах.

Сам политик ссылается на статью 32 Конституции России, которая гласит, что «не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». В то же время в статье 3 закона «О выборах Президента Российской Федерации» говорится, что в президентской гонке не может участвовать кандидат, «осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление». Навальный считает, что положение закона прямо противоречит Конституции, которая является документом прямого действия, и пообещал обжаловать его в Конституционном суде и ЕСПЧ.

Источник: РБК


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