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18.02.2017 11:49

В Петербурге молодой человек купил иномарку за завтраком, а расстался с ней за обедом

Приезжий из Ставрополья приобрел за миллион семьсот тысяч иномарку у незнакомого в кафе, а пока обедал в другой точке общепита, машина уехала без него.

По информации «Фонтанки», днем 17 февраля в полицию Адмиралтейского района пожаловался на угон авто 30-летний житель Ставрополья. Вначале он сообщил, что, выйдя в 14:45 из ресторана «Строганофф» на Конногвардейском бульваре, не увидел свою новую KIA Sportage. Однако чуть позже выяснилось, что счастливым владельцем авто он был чуть более трех часов, так как купил машину около 11 часов утра того же дня в кафе «Марко Поло» на улице Ленсовета. Покупатель передал незнакомому продавцу миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей, а взамен получил комплект ключей и соответствующие документы на новую KIA.

«Фонтанка» не может быть уверена на 100 процентов, но новостной опыт журналисту подсказывает, что эту же иномарку вскоре продадут еще одному гостю нашего города. И будут делать это те же люди, кто с этим потерпевшим завтракал в «Марко Поло».


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