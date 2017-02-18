В Харькове две вооруженные группировки устроили перестрелку

В украинском Харькове произошла перестрелка между активистами добровольческого батальона «Донбасс» и членами группировки «Восточный корпус», сообщает 18 февраля Hromadske.hr в своем официальном Facebook.

Инцидент произошел накануне, 17 февраля, в спальном районе города Алексеевка. Члены батальона «Донбасс» открыли огонь по «Восточному корпусу» из-за конфликта, возникшего по поводу энергетической блокады на юго-востоке Украины. Как уточняет TSN.ua со ссылкой на главного редактора харьковского издания Newsroom Павла Федосенко, в результате стрельбы был ранен в живот и грудную клетку водитель «Восточного корпуса» Игорь Пушкарев. В настоящее время он госпитализирован.

После этого активисты «Донбасса» некоторое время укрывались на территории детского сада, который был расположен неподалеку от места перестрелки, а потом сложили оружие и сдались сотрудникам правоохранительных органов.

Полиция Харькова задержала девять человек, у них также изъяли оружие.