Обама занял 12-е место в историческом рейтинге президентов США

Телеканал C-SPAN опубликовал рейтинг президентов США, который составляют американские историки: бывший президент США Барак Обама занял 12-е место, сообщает 18 февраля Politico.

Историки поставили Обаме высокие оценки за стремление к «равному для всех правосудию» и за внушительный «моральный авторитет». В этих категориях Обама среди всех президентов США занял третье и седьмое место. 44-й президент США также вошел в топ-10 в категории «хозяйственное руководство». Кроме того, историки отметили способность Обамы к публичному убеждению.

Худшие оценки Обама получил за отношения между президентом и конгрессом (39-е место). Как отмечает Politico, Обаме не всегда удавалось эффективно взаимодействовать с партиями, несмотря на то, что в течение двух его сроков сохранялось демократическое большинство. В категории «международные отношения» Обама занял 24-е место.

«Несмотря на то, что 12 – это хорошая итоговая позиция, можно было подумать, что одобрительный рейтинг президента Обамы, когда он покидал Белый дом, трансформируется в лучшую позицию», — сказала профессор Говардского университета Эдна Медфорд​, которая состояла в историческом консультативном совете C-SPAN, который оценивал президентов.

С прошлого рейтинга, который был составлен в 2009 году, первая тройка президентов не изменилась. Рейтинг возглавляет 16-й президент США Авраам Линкольн (срок президентства – с 1861-го по 1865 год). На втором месте идет первый президент США Джордж Вашингтон (с 1789-го по 1797 год), третье место занимает Франклин Делано Рузвельт, который был президентом США с 1933-го по 1945 год.

В опросе 2017 года участвовали 91 историк, которым предложили оценить президентов США по шкале от 0 (неэффективный) до 10 (очень эффективный).