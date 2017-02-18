Билл Гейтс предложил облагать роботов налогами

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс предложил облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве. Об этом он заявил 17 февраля в интервью изданию Quartz.

«Сейчас, если работник-человек получает $ 50 тыс., работая на фабрике, то его доход облагается налогом и вы получаете подоходный налог, социальный налог и другие выплаты. Если эту же работу делает робот, то мы могли бы подумать о том, чтобы обложить его труд на том же уровне», — полагает Гейтс.

По словам Гейтса, правительства должны быть готовы к тому, что замещение многих рабочих мест во многих сферах бизнеса роботами будет происходить практически одновременно. Миллиардер считает, что налоговая политика — лучшее средство для регулирования этого процесса.

Гейтс считает, что полученные от налогообложения роботов средства нужно расходовать на помощь малоимущим, потерявшим работу и детям с ограниченными возможностями. Кроме того, собранные с роботов налоги пойдут на здравоохранение, развитие инфраструктуры и правоохранительных органов, а также переквалификацию потерявших работу сотрудников.

Ранее в феврале Европарламент отклонил предложение ввести налоги на роботов. Вместе с тем законодатели приняли ряд рекомендаций для Еврокомиссии по регулированию этой сферы. Среди предложений было введение специального юридического статуса для роботов, чтобы знать, кто несет ответственность в случае причинения ими вреда.