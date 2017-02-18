В Турции задержали репортера немецкой Die Welt

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в Стамбуле корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юсела по подозрению в причастности к террористической организации, организации утечки данных и пропаганде экстремизма. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте издания 18 февраля.

Задержанный 43-летний журналист имеет двойное гражданство Германии и Турции, ранее он был объявлен в розыск из-за того, что занимался освещением темы кибератак на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака.

С конца декабря 2016 года, отмечает немецкое издание, по подозрению в связях с террористами власти Турции задержали еще шестерых турецких журналистов, трое из них в настоящее время находятся под стражей. В случае вынесения обвинительного приговора​ им грозит до десяти лет лишения свободы.

Главный редактор Die Welt Ульф Пошард отметил «отличную работу» своего журналиста и выразил надежду на то, что «справедливое судебное разбирательство приведет к признанию невиновности» корреспондента.