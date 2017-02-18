В Петербурге три школьницы отравились таблетками

В течение последних суток врачи детской больницы имени Филатова спасли трех несовершеннолетних девиц. Они поступили с отравлением обыкновенными таблетками от температуры, сердечными каплями и снотворным. А доставили их из трех районов Петербурга в неадекватном состоянии. «Фонтанка» поняла, что аптеки в этой истории ни при чем.

По информации «Фонтанки», с вечера 17 февраля по раннее утро 18 февраля в Детскую городскую клиническую больницу имени Филатова на Бухарестской улице врачи скорой привезли трех школьниц: 15-летнюю из Колпино, 16-летнюю из Калининского района, а 17-летнюю из Приморского. Все они находились в состоянии средней тяжести, при этом были не вполне адекватны.

Все случаи объединяет один диагноз — отравление. Причем абсолютно обыкновенными таблетками, которые есть практически в каждой семье. Так, одна из девушек отравилась чрезмерным количеством аспирина, вторая — корвалолом, а третья запила горсть феназепама водкой.

Как выяснила «Фонтанка», все три отравившиеся не состоят на учете в психоневрологическом диспансере.