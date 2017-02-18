В ФБР провели закрытую встречу по «вмешательству России» в выборы США

Директор ФБР Джеймс Коми на закрытой встрече с членами сенатского комитета по разведке обсудил, как продвигается расследование по «влиянию России на выборы», сообщает 18 февраля CNN.

Телеканал отмечает, что члены сената не стали по окончании мероприятия комментировать, какие вопросы им удалось обсудить. Однако республиканец Марко Рубио выразил уверенность, что после этой встречи комитет проведет тщательное расследование случившегося.

«Теперь я абсолютно уверен, что сенатский комитет по разведке, в котором я состою, проведет тщательное двухпартийное расследование вмешательства и влияния [президента России Владимира] Путина [на выборы]», — написал он в своем Twitter.

Член демократической партии Марк Уорнер сообщил, что комитет настоял на сохранении Белым домом документов, ​которые могут быть полезны в расследовании.

В четверг, 16 февраля, новый глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у него практически нет сомнений во вмешательстве России в выборы в других странах. «Сейчас я могу сказать, что у меня мало сомнений по поводу того, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда стран», — заявил он, выступая на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Обвинения России во вмешательстве в предвыборный процесс впервые прозвучали во время президентской кампании в США, когда были взломаны сервера Демократической партии.

​В январе разведка США опубликовала незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в президентские выборы. В ней утверждалось, что Владимир Путин «с высокой долей вероятности» руководил этими действиями.

Москва неоднократно отрицала вмешательство России в предвыборную гонку в других странах. Глава МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в очередной раз подчеркнул, что Россия не оказывает влияние на выборы в других государствах.