В Шуваловском карьере утонул автомобиль

В ночь на 18 февраля в Шуваловском карьере утонул джип "Чероки", сообщил "ВКонтакте" участник группы "Шуваловский карьер" Виталий Ро.

"Парень на "Чероки" <...> выехал за пределы трассы и провалился в том месте, где Каменка впадает в карьер", – написал он.

По предварительной информации от УГИБДД, 17 февраля в 23:20 поступил вызов о находящемся в Шуваловском карьере (подъезд со стороны ул. Академика Харитонова) автомобиле: люди увидели свет фар под водой. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Водитель и пассажирка, по словам очевидцев, выбрались из машины самостоятельно и не пострадали. Водолазы обследовали машину и больше никого не обнаружили. Подъем авто в связи с тёмным временем суток был отложен до утра.

По данному факту проводится проверка.