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18.02.2017 10:33

Минобороны Франции: НАТО должно реагировать на возможное размещение ракет Россией

Глава минобороны Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что Россия должна соблюдать договор о РСМД, передает 18 февраля РИА Новости.

Об этом он сказал на ночной пленарной сессии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По его словам, в противном случае НАТО должно реагировать как можно быстрее.

"Этот договор должен соблюдаться. Если он не будет соблюдаться, мы должны реагировать как можно быстрее", — сказал министр.

Справка:

Россия отрицает обвинения в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление 15 февраля сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никто официально не обвинял Россию в нарушении ДРСМД. Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную», — цитирует ТАСС Пескова, прокомментировавшего журналистам статью в New York Times (NYT) о том, что Россия «тайно» разместила на своей территории подразделение крылатых ракет средней дальности в состоянии боевой готовности.

14 февраля NYT со ссылкой на источники в администрации американского президента рассказала, что Россия располагает двумя дивизионами крылатых ракет, внешне очень похожими на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Один из них по-прежнему находится на полигоне Капустин Яр в Астраханcкой области, уточняют собеседники издания, а второй перемещен в декабре с этого полигона на операционную базу «где-то еще». Это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года между Москвой и Вашингтоном. Согласно документу, сторонам запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

Публикацию также прокомментировали в российском МИДе, назвав обвинения голословными и подчеркнув, что не воспринимают их всерьез. Однако 15 февраля Госдепартамент США уже официально обвинил Россию в нарушении обязательств по РСМД.


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