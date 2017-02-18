Минобороны Франции: НАТО должно реагировать на возможное размещение ракет Россией

Глава минобороны Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что Россия должна соблюдать договор о РСМД, передает 18 февраля РИА Новости.

Об этом он сказал на ночной пленарной сессии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По его словам, в противном случае НАТО должно реагировать как можно быстрее.

"Этот договор должен соблюдаться. Если он не будет соблюдаться, мы должны реагировать как можно быстрее", — сказал министр.