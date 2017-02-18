Задержан четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама

В Малайзии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве брата главы КНДР Ким Чен Нама, гражданина КНДР, передает 18 февраля Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

Задержанный — Ли Чжон Чхоль 1970 года рождения. Он является уже четвертым подозреваемым по делу об убийстве.

Ранее сообщалось, что полиция Малайзии намерена провести повторное вскрытие тела Ким Чон Нама. Данное решение связано с тем, что первое вскрытие не позволило установить причины смерти. Малайзия заявила, что не отдаст тело убитого, пока Пхеньян не предоставит для экспертизы образцы ДНК близких родственников жертвы. В ответ посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян «категорически отвергает» результаты вскрытия тела Ким Чон Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, а также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне.

Единокровный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам был атакован в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля 2017 года неизвестными женщинами, вооруженными отравленными иглами. После покушения женщинам удалось скрыться. Полиция Малайзии подтвердила Reuters, что мужчина скончался по пути в больницу из аэропорта.

Ким Чон Нам — единокровный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына, старший сын Ким Чен Ира, впавший в немилость и отстраненный от наследования высшего поста Северной Кореи.