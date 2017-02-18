У маленькой петербурженки Насти тяжелая патология: на обеих руках всего по четыре пальца. Нет первых, больших, которые помогают брать и удерживать предметы. У Насти не получается то, что другим дается с легкостью: пирамидка, пластиковая игрушка, стаканчик с водой тут же выскальзывают из маленьких ладошек. Она пытается застегнуть пуговицу на кофточке – безуспешно... Помочь девочке может только сложное хирургическое лечение.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Настя Лукина.

Отсутствие больших пальцев на руках.

Требуются операции. Не хватает 311 916 руб.

Весной Насте исполнится два года. Любознательная, она тянет ручки к кубикам, пытается взять коробку с цветными карандашами, но они рассыпаются по полу. От обиды девочка начинает плакать: «Мама, когда у меня вырастут пальчики?».

Екатерина Лукина, мама Насти, вспоминает, как вскоре после родов акушерка спросила:

– На УЗИ тебе что-то говорили?

– Нет…

– Тогда смотри.

– Куда?

– На руки смотри. И пальцы считай.

– Один, два, три, четыре…

Сосчитала Екатерина на одной детской ручке, на другой… И заплакала. От боли, страха, тревоги за будущее дочери. Потом много думала: откуда же такое? Ведь это ее третий ребенок, старшие – абсолютно здоровы. Для себя нашла ответ: причина в стрессах.

– В самом начале моей беременности мы с мужем попали в аварию, – рассказывает Екатерина. – Супруг был за рулем, пошел на обгон… Дальше помню только машину, вылетевшую на перекресток…

Катя с мужем чудом выжили.

– Через несколько месяцев я пережила еще один стресс. Из семьи ушел муж. Это было страшно, – признается Екатерина. – Я боялась представить, как одна буду с новорожденной, как одна буду воспитывать троих детей.

Когда родилась Настя, Екатерина стала искать больницы, где лечат детей с такими патологиями. И нашла. Девочку осмотрели ортопеды Центра имени Г.А. Альбрехта, сказали, что нужны две операции и сделать их необходимо через год-полтора.

– Сейчас как раз пришло время начать лечение, – говорит Екатерина. – Указательный палец Насти отведут в сторону, он будет выполнять функцию большого. А средний, безымянный и мизинец оставят на своих местах.

Хирургическим способом девочке сформируют так называемый пинцетный захват, она сможет брать и удерживать предметы. Сначала такую операцию сделают на правой руке, затем – на левой. И Настя будет развиваться так же, как другие дети, пойдет в детский сад, потом – в школу.

– Но, к сожалению, получить две квоты на один год невозможно, – объясняет Екатерина. В Центре имени Г.А. Альбрехта большая очередь. Сколько ждать – неизвестно.

Лечащий врач настоятельно советует не откладывать операции. Ребенку самое время учиться рисовать, лепить из пластилина, застегивать молнию, шнуровать ботинки, завязывать шапочку и еще многому другому, с чем без больших пальцев ну никак не справиться. А если сейчас упустить время, то Настя начнет отставать в развитии.

– Есть возможность выполнить операции быстро – оплатить их, не ждать квоту. Но мне нужная сумма не по силам, – признается Екатерина. – Я одна воспитываю троих детей. Ване семь лет, Лизе три с половиной года, Насте – скоро два. С мужем мы официально развелись, алименты он не платит.

Екатерине помогают родители и младшая сестра –гуляют с детьми, отвозят их на занятия, бабушка с дедушкой помогают материально, хотя оба на пенсии.

– Наверное, когда-нибудь Настя начнет спрашивать меня, почему она не такая, почему у нее особенные руки, – говорит Екатерина. – Но к тому моменту я найду ответ на этот вопрос и смогу объяснить дочке, что главное в жизни не то, как выглядят твои руки и сколько у тебя пальцев. Главное – совсем другое.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«Насте показаны две хирургические операции. Мы сформируем первые пальцы обеих кистей поэтапно, справа и слева. Лечение необходимо начать в ближайшее время, это поможет сформировать двусторонний хват и развить мелкую моторику».

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Настю Лукину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

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