В Саратове похоронное агентство снова опередило врачей скорой

В Саратове сотрудники похоронной службы приехали к еще одной вызвавшей скорую помощь пожилой женщине раньше медиков. Пациентка к тому времени скончалась. Об этом ТАСС 17 февраля сообщил глава регионального Минздрава Владимир Шульдяков.

«Факт зафиксировали сотрудники скорой помощи. Они прибыли на место вовремя, но похоронная служба уже была на месте. К сожалению, врачи сумели только зафиксировать гибель женщины», — рассказал он.

Шульдяков добавил, что ведомство уже обратилось в полицию. Также будет проведено внутреннее расследование.

В конце января в Саратове после звонка по экстренному номеру 112 к дому 92-летней женщины, находившейся в предынсультном состоянии, приехал катафалк компании «Ритуал». По словам внука пациентки, реанимобиль прибыл спустя час после вызова. Затем ему стали поступать звонки с нескольких телефонов, собеседники интересовались самочувствием пенсионерки. Выяснилось, что звонившие были сотрудниками похоронной службы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в этой ситуации.