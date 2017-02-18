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18.02.2017 00:02

«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский».

Стенд «Петербургской Недвижимости» А-18 будет расположен в центре зала.

Для всех посетителей будут представлены специальные условия на покупку квартир, уникальные ипотечные программы без первоначального взноса от банков-партнеров,консультации специалистов компании по вопросам рынка новостроек и ипотечному кредитованию.

Время работы выставки: с 11.00 до 19.00 часов. 

Справка о компании  «Петербургская Недвижимость»

 


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«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»

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18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
ГК «Эталон»
17.02.2017 15:12
«ЭталонПромстрой» выполнил в полном объеме работы по договору с «Центром технологии судостроения и судоремонта»
Компания «ЭталонПромстрой» (входит в ГК «Эталон») построила и ввела в эксплуатацию инженерно-лабораторный корпус АО «Центр технологии судостроения и судоремонта». Общая площадь объекта составляет 1 537 кв. м.
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