«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский».

Стенд «Петербургской Недвижимости» А-18 будет расположен в центре зала.

Для всех посетителей будут представлены специальные условия на покупку квартир, уникальные ипотечные программы без первоначального взноса от банков-партнеров,консультации специалистов компании по вопросам рынка новостроек и ипотечному кредитованию.

Время работы выставки: с 11.00 до 19.00 часов.

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