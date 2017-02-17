В Германии литературное агентство отказалось представлять Прилепина

Литературное агентство Wiedling Literary Agency, которое представляет интересы русскоязычных авторов на Западе, прекратило представлять писателя Захара Прилепина, передает 17 февраля «Би-би-си».

Отмечается, что агентство, штаб-квартира которого находится в Германии, прекратило сотрудничество с Прилепиным после сообщений о получении писателем поста заместителя командира одного из батальонов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Агентство продолжает выполнять свои контрактные обязанности перед всеми партнерами-издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах, однако свои возможные прибыли из этих услуг агентство пожертвует международной правозащитной компании Amnesty International», — сообщил глава организации Томас Видлинг.