Зачем в Кремле заговорили про Исаакий

В Кремле и Смольном поспорили из-за Владимира Путина: согласовывал ли президент передачу Исаакиевского собора РПЦ.

Неназванный высокопоставленный чиновник заявил, что Георгий Полтавченко принял решение, не посоветовавшись. Такие сообщения на лентах СМИ появились в районе 16 часов 17 февраля. Все они (РИА Новости, РБК, Коммерсант, "Дождь", Известия и пр.) пестрили заголовками «Полтавченко создал проблемы Кремлю» и «Полтавченко не согласовал с Путиным передачу Исаакиевского собора РПЦ». Неназванный источник из Кремля глаголил: "Согласно данным социологов, в Петербурге большинство выступает против передачи собора РПЦ, но в целом по стране — противоположные результаты", – цитирует собеседника РИА Новости. «Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ было непродуманным, но оно состоялось, отменить его уже нельзя. Единственно возможный вариант — совместное использование со стороны РПЦ и города, для этого есть все правовые механизмы», – пишут «Известия».

Соцопросы ФСО, по данным СМИ, показали следующий результат: 30 процентов за передачу, 60 процентов – против. Собеседники «Фонтанки» говорят, что данные об этом исследовании в Петербурге видели еще неделю назад: замеры показывали, что после передачи Исаакия рейтинг власти упал на 23 пункта.

Выступление анонимного представителя Кремля разлетелось по лентам, распечатка легла и на столы чиновников Смольного. Говорят, что читавшие текст новостных сообщений были озадачены и удивлены. Собеседники «Фонтанки» из числа действующих и бывших чиновников в один голос твердят: «Не могло быть такое решение не согласовано». Некоторые из них даже добавляют: мол, в начале января 2017 года президент будто бы во время визита в Петербург ненароком спросил: «Как там с Исаакием? Чего не передаете?». Якобы этот мимолетный вопрос, не предполагающий развернутого ответа и последующего диалога, был воспринят региональными чиновниками, именно как согласие на передачу.

Другой источник «Фонтанки» подчеркивает, что Полтавченко изначально был против передачи Исаакиевского собора РПЦ – в 2015 году был написан отказ на передачу собора со ссылкой на то, что музей приносит неплохой доход городу. «Только начальство могло его переубедить поменять решение», – добавляет близкий к Смольному собеседник, предполагая, что заявление кремлевских чиновников – не более, чем борьба «башен».

Еще один довод о том, что все-таки согласование какое-никакое, но было, предлагают искать в версии, циркулирующей в церковных кругах: будто бы Исаакиевский собор решили передать РПЦ только после просьбы патриарха Кирилла; тот сначала обратился к президенту, и вроде как аккурат в день своего 70-летия, так что отказать было нельзя.

Так или иначе, но решение приняли, а с людьми обсудить забыли, посчитали в Государственной думе и также взялись разрешать спорный вопрос. 14 февраля в одном из парламентских кабинетов в столице состоялось совещание, где обсуждалась передача Исаакиевского собора. Встреча была закрытой, так что ее участники могли себе позволить говорить без купюр. В СМИ можно найти лишь высказывания по итогам обсуждения: глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин заявил, что процесс передачи собора должен занять 6 лет (а не 3 месяца, на чем настаивает петербургский ЗакС).

«Станислав Говорухин собрал у себя совещание, пригласив представителей Смольного и РПЦ. Выяснили, что до сих пор и не было никакого заявления от РПЦ, была только просьба патриарха. Документ, опубликованный КИО о сроках, – это всего лишь техническая вещь, процесс еще не запущен. Чтобы передать храм, нужно выполнить слишком много пунктов, которые необходимо проработать. Поэтому в комитете решили, что пока не нужно делать каких-либо заявлений или принимать решения. Сейчас и вовсе говорят, что мнения разделились, может, и не стоит запускать процесс передачи, а нужно прийти к компромиссу, половину отдать храму, половину – музею. Не ясно, зачем сейчас решили будоражить людей – то доска Маннергейма, то – Исаакий», – пересказал «Фонтанке» итоги закрытого совещания член комитета по культуре депутат Олег Лавров.

Сразу несколько участников встречи добавили: на обсуждении присутствовали представители администрации президента и полпредства по СЗФО, которые критически отзывались о передаче. «Один из них спросил: «Что вы делаете, ведь у нас на носу президентские выборы? Вы не могли повременить с этой историей?»». Будто бы именно из-за этого в Кремле и решили пойти на попятную: президенту за год до выборов нельзя иметь плохой рейтинг.

По мнению политолога Леонида Давыдова (он утверждает, что знал озвученную сегодня информацию еще две недели назад от своих источников), позиция Кремля по передаче Исаакия может теперь стать повесткой для выборной кампании: «Возможно, проведут референдум для повышения городской явки. Это был бы отличный ход для имиджа — президент вмешался и работает за губернатора. А вообще видно, что губернатор не чувствует фактуру: как говорил один мой знакомый, в Петербурге можно почти все, нельзя только трогать памятники».

Неполитические выводы по итогам озвученного мнения из Кремля предлагает делать директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров: «Эти комментарии, конечно, не несут какой-либо определенности, но могу сказать, что лед тронулся, затрещал и заскрипел. Хоть что-то происходит, и хоть кто-то где-то нас услышал. Нужно сделать вдох, выдох и еще раз вдох и садиться разговаривать, а не в коем случае не торопить ситуацию, как хочет ЗакС – «дай игрушку, дай игрушку». Собор это не игрушка».

Уверен, что пора остановить гонку и все обсудить, и депутат ЗакСа Максим Резник: «Высказана абсолютно здравая мысль: решение принято поспешно, его форма оскорбительна – «вопрос решен». Это никак не связано с президентом, и две трети петербуржцев такое решение не поддерживают. В этой ситуации нужно пойти на диалог, и мы к нему готовы, тем более, что еще нет никакого обращения РПЦ и нет никакого решения. Очевидно, что сейчас нужно откатить все назад, спокойно сесть и обсудить, как музею и собору уживаться вместе – по сути, это та форма, в которой они существовали долгое время до этого. Вероятно, надо обсудить, нуждается ли она в какой-то корректировке».

Депутат от «Единой России», глава фракции в ЗакСе Александр Тетердинко сообщил «Фонтанке», что в опубликованном сегодня высказывании кремлевского чиновника не видит никаких противоречий с той позицией, которую он и его коллеги высказывали раньше: «Мы ведь изначально и говорили, что должна сохраниться экскурсионная и музейная деятельность, только вход станет бесплатным. А остальное – все так». Прокомментировать сообщение о том, что губернатор не согласовывал решение о передаче с президентом, он не смог.

В недоумении от сообщения федеральных агентств оказался не только он, но и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который в отличие от Георгия Полтавченко без устали комментировал журналистам, как правильно передать РПЦ Исаакиевский собор. С главной страницы сайта ЗакСа даже исчезло его специальное интервью телеканалу «Санкт-Петербург» на эту тему, хотя до этого в пресс-службе, не имея возможности закрепить сообщение отдельной строкой, ежедневно публиковали двухнедельной давности телесюжет заново.

В ответ на просьбу прокомментировать сегодняшний слив в СМИ в пресс-службе ЗакСа «Фонтанке» сообщили: «Вячеслав Серафимович (Макаров) слухи, домыслы, вымыслы, а также ссылки на так называемые анонимные источники, которые как правило являются откровенной провокацией, не комментирует».

Промолчали и до этого активные ректоры петербургских вузов, которые ранее отправили Георгию Полтавченко письмо поддержки с просьбой ускорить передачу Исаакия. «Согласовано или не согласовано? Что дальше? Я бы не хотел давать комментарии по этому вопросу», – сообщил «Фонтанке» глава совета ректоров Владимир Васильев.

Напомним, что обращение с просьбой скорее отдать храм РПЦ, чтобы «воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни» подписали 23 руководителя учебных заведений. «Фонтанке» анонсировали также, что среди них должен появиться автограф ректора СПбГУ Николая Кропачева, однако он так и не решился оказаться в списке подписантов.

Отказались от высказываний и в пресс-службе петербургской епархии. Хотя это молчание звучит по-другому, нежели молчание ректоров. Как говорят служители культа, от идеи вернуть РПЦ Исаакиевский собор они вряд ли в принципе когда-нибудь откажутся.

«Богу – Богово, кесарю – кесарево. Есть федеральный закон, который подлежит исполнению, при чем здесь согласования?» – сообщил «Фонтанке» секретарь епархиального управления отец Сергий Куксевич и посоветовал не раздувать из подобных сообщений громкие истории.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»