Американские аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 70 долларов к лету

Стоимость нефти марки Brent достигнет $70 за баррель к июню 2017 года, отмечает аналитик Bank of America Merrill Lynch Арко Сен в недельном обзоре развивающихся рынков «Стакан наполовину полон» от 17 февраля.

«Развивающиеся страны могут быть разделены на три большие категории в краткосрочном периоде, на наш взгляд. Первая группа — это Бразилия, Россия и Южная Африка — прямые бенефициары восстановления цен на товарных рынках. Индикатор сырьевого рынка CRB all commodities index сейчас вырос на 9% по сравнению с ноябрем, и наши аналитики по нефтегазовому сектору видят дальнейшее укрепление до $70 за Brent к июню», — отмечает эксперт.

Ко второй группе стран относятся «проигравшие из-за Трампа»: Мексика в связи с возможным ограничением торговли и Турция в связи с ростом доходности по казначейским облигациям США. «Мы ожидаем, что эта группа останется особенно уязвимой к высоким реальным ставкам в США или новым признакам протекционизма», — подчеркивает Сен.

Третья группа включает «надеющиеся на рефляцию» страны, в которых инфляция была особенно низкой в последние годы. К ним в основном относятся государства Центральной и Восточной Европы, а также Азии, например Польша и Сингапур.