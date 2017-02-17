Еще
23:06 17.02.2017
Пришлите свою новость!
22:58
Мировые цены на нефть растут
22:50
Китай назвал условия сотрудничества с США
22:49
Американские аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 70 долларов к лету
22:25
Рассерженные белорусы маршировали против декрета о тунеядстве
22:12
Во дворе на Наставников нашли мёртвого мужчину
22:02
Смольный может построить еще один выезд из Шушар через КАД
21:48
Украинского диверсанта задержали при попытке пробраться в Крым
21:39
На Витебском тушили пожар напротив АЗС
21:20
47news ищет отдел полиции с баянистом и с рюмкой водки на столе
21:10
ЗакС: Анонимные источники часто оказываются провокаторами
20:21
Карельский «яблочник» Василий Попов получил политубежище в Финляндии
20:08
Полицейские пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе
19:40
Рейс из Осло в Петербург задержан на 11 часов
19:30
В зоопарке Хельсинки проснулись медведи
19:25
Российская биржа закрылась снижением
19:22
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 февраля
19:20
Директор Исаакиевского собора: Лед тронулся, нужно сделать вдох-выдох
19:15
ЖК «Звезда» обещают сдать в конце марта
19:10
Модератор дискуссии на конференции в Мюнхене не узнал президента Эстонии
19:05
Из-за подозрительной посылки в Пулково вызвали ОМОН
18:58
Порошенко поговорил с Тиллерсоном
18:58
Смольный увеличит число школ приемных родителей
18:53
Поход в Гореловскую тюрьму обошелся адвокату в Vertu ценою минимум в полмиллиона рублей
18:45
Грибаускайте хочет ещё больше войск США на границе Литвы и России
18:34
Apple уличили в плагиате
18:31
Шнур прошелся по Исаакию в стихах
18:30
Глава МИД Польши назвал ошибочной миграционную политику Евросоюза
18:28
У одного сотрудника ФСБ похитили машину, у другого – права из машины
18:23
Facebook заблокировал аккаунт Сергея Лукьяненко
18:17
В Петербурге за долги по коммуналке в 2016-м арестовывали машины, квартиры и землю
18:12
Военнослужащие ЗВО раскрыли парашюты
18:01
Псаки дала советы пресс-секретарю Белого дома
17:55
Министр обороны ФРГ: НАТО заинтересована в налаживании отношений с Россией
17:47
Между Хельсинки и Таллином будет ходить скоростной паром
17:42
Меркель: Урегулирование конфликта на Украине в интересах России и ЕС
17:35
Дальняя авиация России отбомбилась по сирийской Ракке
17:35
В Петербурге прошел День спонтанного проявления доброты
17:30
В тюрьме на Лебедева порвали куртку на пух и наркотики
17:22
Запасы зерна в России за год выросли на 11 процентов
17:15
В Смольном отказались комментировать сообщения о несогласованных действиях Полтавченко по передаче Исаакиевского собора
17:05
«ДП»: Как кормят в столовых Госдумы, МИД и ЗакСа
17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа
17:03
Трамп-ТВ: Почему президента США станет меньше на российском ТВ?
17:01
Избившего фельдшера "скорой" петербуржца отпустили под подписку
16:59
Священник Грозовский пять часов упрашивал суд отпустить его из камеры
16:53
Бывший трамвайный парк № 1 застроят жильем
16:45
Малкольм МакДауэлл сыграет Штрауса в нацистской драме
16:45
Генсек НАТО: Я за диалог с Россией
16:36
Петербурженку, убившую соперницу уксусной кислотой, будут судить
16:29
В Керченском проливе собирается «пробка» из морских судов
16:26
Фура с яйцами смогла перекрыть улицу Седова
16:19
Вышенков: Все об отце русской параши
16:18
Девочка, упавшая с многоэтажки в Киришах, будет лечиться в Петербурге
16:13
«Унисто Петросталь» не смогла взыскать со Смольного 230 млн убытков
16:08
В Центробанке пересчитали фальшивки
16:05
«Белое дело» оспорило демонтаж доски Колчаку
16:04
«Элис» достроит «Звезду» до конца марта
15:35
Петербуржцам покажут мозг гения и скелет на велосипеде
15:27
Бенедикт Камбербэтч сыграет в новой экранизации Би-би-си
15:09
Губернатор проведёт проверку взаимоотношений чиновника Цеда и депутата Анохина
15:00
Патриарх: Пусть никогда более тема Церкви и ее роли, тема искусства и культуры не разделяет наш народ
14:57
Финляндия будет сотрудничать с НАТО в борьбе с киберугрозами
14:51
На выходных в Петербурге обещают дождь и снег
14:43
ДТП с обрывом проводов заблокировало площадь Александра Невского
14:38
Украина обвинила Россию в кибератаках на энергосистему и банки
14:21
Самолет “России” с пассажирами на борту получил повреждения в Пулково
14:19
Курс доллара превысил 58 рублей
14:11
Мнение: налоговый вычет нужно давать наймодателю, а не нанимателю
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
17.02.2017 22:49

Американские аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 70 долларов к лету

Стоимость нефти марки Brent достигнет $70 за баррель к июню 2017 года, отмечает аналитик Bank of America Merrill Lynch Арко Сен в недельном обзоре развивающихся рынков «Стакан наполовину полон» от 17 февраля.

«Развивающиеся страны могут быть разделены на три большие категории в краткосрочном периоде, на наш взгляд. Первая группа — это Бразилия, Россия и Южная Африка — прямые бенефициары восстановления цен на товарных рынках. Индикатор сырьевого рынка CRB all commodities index сейчас вырос на 9% по сравнению с ноябрем, и наши аналитики по нефтегазовому сектору видят дальнейшее укрепление до $70 за Brent к июню», — отмечает эксперт.

Ко второй группе стран относятся «проигравшие из-за Трампа»: Мексика в связи с возможным ограничением торговли и Турция в связи с ростом доходности по казначейским облигациям США. «Мы ожидаем, что эта группа останется особенно уязвимой к высоким реальным ставкам в США или новым признакам протекционизма», — подчеркивает Сен.

Третья группа включает «надеющиеся на рефляцию» страны, в которых инфляция была особенно низкой в последние годы. К ним в основном относятся государства Центральной и Восточной Европы, а также Азии, например Польша и Сингапур.

По состоянию на 21:35 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на 0,018% — до $55,66, стоимость мартовского контракта на нефть марки WTI понизилась на 0,207% — до $53,25.

 

Источник: RNS


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43

Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти

Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
Банк «Санкт-Петербург»
16.02.2017 16:42

Оплата услуг Росреестра для клиентов банка «Санкт-Петербург» теперь доступна и в интернет-банке

В интернет-банке i2B для корпоративных клиентов появилась новая возможность – оплата услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)
ПАО «Сбербанк России»
16.02.2017 15:34

Портфель средств частных клиентов Сбербанка в СПБ по итогам 2016 года превысил 700 млрд рублей

По итогам 2016 года портфель средств частных клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге превысил 700 млрд рублей, из них 517 млрд рублей составляют срочные депозиты.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Мировые цены на нефть растут
Американские аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 70 долларов к лету
Российская биржа закрылась снижением
Курс доллара превысил 58 рублей
Сбербанк снижает ставку по ипотеке на новостройки до 10,9%
Россия выплатит последний госдолг СССР к лету
Нефть Brent торгуется ниже 56 долларов за баррель
Французский политик подаст в суд на Лагард и Фийона
Петербургский банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии
Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Кредиты в массы, деньги в кассы
Чем обернется «черный вторник»
"Чёрный вторник" вернётся во вторник?
Равнение на карту
Андрей Мовчан: «Дайте этим русским делать всё, что хотят», – скажет Трамп»
Что нам рассказали о «Зените»
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
Давос-2017: в атмосфере ужаса
На полпути к Нью-Йорку
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнур прошелся по Исаакию в стихах

Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Вышенков: Все об отце русской параши

Петербург услышал, как звучит Древний Китай

На выходных в Петербурге обещают дождь и снег

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
Банк «Санкт-Петербург»
16.02.2017 16:42
Оплата услуг Росреестра для клиентов банка «Санкт-Петербург» теперь доступна и в интернет-банке
В интернет-банке i2B для корпоративных клиентов появилась новая возможность – оплата услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)
ПАО «Сбербанк России»
16.02.2017 15:34
Портфель средств частных клиентов Сбербанка в СПБ по итогам 2016 года превысил 700 млрд рублей
По итогам 2016 года портфель средств частных клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге превысил 700 млрд рублей, из них 517 млрд рублей составляют срочные депозиты.
Инвестиционная Академия
16.02.2017 13:07
Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке
Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов».
ПАО «Сбербанк России»
16.02.2017 10:49
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка могут оплачивать таможенные платежи онлайн
Корпоративные клиенты Северо-Западного банка Сбербанка получили возможность оформлять документы и оплачивать таможенные платежи в режиме онлайн в пользу любого таможенного органа.
ПАО «Сбербанк России»
15.02.2017 15:51
Сбербанк в Санкт-Петербурге увеличил кредитный портфель на 7%
Кредитный портфель Сбербанка в Санкт-Петербурге на 1 января 2017 года превысил 560 млрд рублей, что на 7% выше показателей прошлого периода.
«Энфилд»
15.02.2017 11:56
Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал квартал «Энфилд»
Теперь покупатели могут приобрести жилье в квартале по ипотечным программам банка «Санкт-Петербург». Чтобы получить кредит, необходимо иметь не менее 15% от общей стоимости жилья, максимальная сумма ипотеки может составить до 8 млн. рублей.
ПАО «Сбербанк России»
14.02.2017 15:30
Сбербанк в 1,5 раза увеличил объемы потребительского кредитования в Санкт-Петербурге
По итогам 2016 года Сбербанк в Санкт-Петербурге выдал потребительских займов на сумму 21,6 млрд рублей, что 1,5 раза больше результатов 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
13.02.2017 17:35
Сбербанк открыл в Петербурге еще два офиса для людей с нарушениями слуха
В Выборгском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга появились еще два офиса Сбербанка, где работают сотрудники, владеющие языком жестов.
ЖК «Образцовый квартал 2»
10.02.2017 17:17
ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован по военной ипотеке в Связь-Банке
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории проекта «На Царскосельских холмах».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.