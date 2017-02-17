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17.02.2017 23:06
13 Комментариев

За машинами на газонах приедут с фоторужьем

Отлавливать паркующихся на газонах будут автоматически - с помощью камер. Такой законопроект подготовил ЗакС. Смольный и полиция не против.
За машинами на газонах приедут с фоторужьем

Ввести фото- и видеофиксацию нарушений в сфере благоустройства предложил комитет по законности Законодательного собрания Петербурга. Это позволит штрафовать без протокола за парковку на газонах, несогласованные вывески и нарушения сроков уборки территории, рассчитывают депутаты. И заодно — пополнит бюджет.

Законопроект, предложенный депутатами, разрешает фиксировать нарушения благоустройства с помощью фото- и видеосъемки. Сами проступки уже перечислены в законе. Их пара десятков — свалка мусора, нарушение правил строительных работ, хранение во дворах разукомплектованных машин.

Первые на очереди — штрафы за парковку в зеленой зоне. Эту тему депутаты обсуждали дольше всего. Если «в ручном режиме» инспектор обязан дожидаться водителя для составления протокола, то фотосъемка позволяет высылать ему штраф автоматически. Квитанции на 3 тысячи рублей придут по почте или через портал госуслуг.

Более того, комитет по информатизации уже разрабатывал программу для автоматической рассылки штрафов в 2013-м. Ее планировали включить в систему фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует превышение скорости.

Все упирается в пресловутый вопрос – как установить нарушителя, рассказал начальник управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по законности Валерий Белоцерковский. У Смольного нет доступа к базам данных МВД и Росреестра для определения собственников машин и участков. Собственно, поэтому город уже полтора года не выписывает штрафы тем, кто бесплатно оставляет машины в зоне платной парковки.

Депутаты в курсе сложностей, но думают на перспективу. ГосДума рассматривает необходимые поправки в закон о персональных данных. Они прошли второе чтение и будут приняты к лету этого года, рассчитывают в Мариинском дворце. После этого можно внедрять систему автоматических штрафов в сфере благоустройства.

Депутат Денис Четырбок даже рассуждает о системе «автоштрафования» за нарушения благоустройства в логике бизнес-проекта. Камеры позволят выписывать значительно больше штрафов. «Мы взяли сферу благоустройства, потому что местные бюджеты сейчас недополучают финансирование, – объяснил Денис Четырбок. – Мы одним махом решаем все проблемы». К примеру, в 2017-м в бюджет должно поступить 2,8 млрд рублей от штрафов ГИБДД.

Для начала программой, фиксирующей парковку на газонах, можно оснастить камеры в машинах Городского центра управления парковками, полагает Денис Четырбок. Они все равно курсируют по центру города, собирая информацию о «безбилетниках» на платной парковке. Кроме того, так можно фиксировать несогласованные вывески. «По одной фотографии можно выписать несколько штрафов», – говорит депутат.

Похожая система уже работает в Москве, указывают парламентарии. В столице начали штрафовать за парковку на газонах летом прошлого года. Этим занимается Московская административная дорожная инспекция, которая подчиняется мэрии. В первый же месяц она выписала 3 тысячи штрафов.

Инспекторы носят с собой планшеты с программой «Мобильный инспектор» и фотографируют машины, стоящие на траве. Снимки с устройства автоматически попадают в общую базу и нарушителям приходит штраф. На разработку программы потратили 115 млн рублей.

Одно «но» – с введением штрафов за парковку на газонах активно борются автолюбители. Они уже 3 раза оспаривали статью закона. К примеру, в апреле 2016-го ее отменил Верховный суд по иску защитника прав автомобилистов Михаила Муравьева. Он решил – петербургские власти так написали закон, что вмешались в дела властей федеральных. Движение автомобилей уже регулируют Правила дорожного движения.

Впрочем, депутаты запускают норму вновь и вновь. Каждый раз они вносят в текст технические правки, меняя слова «парковка» на «размещение», и вводят штрафы по-новой, говорит Александр Холодов, член координационного совета организации автомобилистов «Свобода выбора».

Кроме того, перечисление собранных штрафов муниципалам создаст конфликт интересов, уверен Холодов. «Они будут не заинтересованы в благоустройстве новых парковок во дворах, потому что это сократит число штрафов, – говорит он. – А люди бросают машины на газонах из-за нехватки парковок».

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (13)
fw252
18 февраля 2017 г. 00:41
муматор: по себе судите, не иначе :)
fw252
18 февраля 2017 г. 00:40
ну да, ликвидируют парковки, продают землю с гаражами по высотную жилую застройку. а потом под рукоплесканье энторнет-военов вводят новые штрафы и мечтают о платной парковке во всём городе. новые наказания у нас на ура идут, плебс не умён. и имеет ту власть, которую заслуживает.
MAINKOT
18 февраля 2017 г. 00:37
муматор: Мест действительно мало. Но проблема газонов решается очень просто. Без штрафов и прочей ерунды. Газон обносится невысокой оградкой и всё. Если посмотреть повнимательнее, то получается, что большинство газонов вытоптано пешеходами, а не машинами. А против пешеходов ни штрафы, ни эвакуаторы не помогут. Только невысокая оградка. Хотите сохранить газоны — ограждайте. Не хотите — ищите виновных.
муматор
18 февраля 2017 г. 00:26
"А люди бросают машины на газонах из-за нехватки парковок" — . Бросают из-за того, что опу пронести лишний десяток метров лень.
MAINKOT
18 февраля 2017 г. 00:10
Циник:
На одних камерах хороший намыв намечается
Правильно. Нельзя экономить на газонах. Нужно, что бы каждая травинка была видна в кадре. Вот, что-то типа этого надо брать: Canon EOS 5D Mark III Body. Ну и объектив поприличней. Короче в 200 000 рублей можно уложиться.
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