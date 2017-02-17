За машинами на газонах приедут с фоторужьем

Отлавливать паркующихся на газонах будут автоматически - с помощью камер. Такой законопроект подготовил ЗакС. Смольный и полиция не против.

Ввести фото- и видеофиксацию нарушений в сфере благоустройства предложил комитет по законности Законодательного собрания Петербурга. Это позволит штрафовать без протокола за парковку на газонах, несогласованные вывески и нарушения сроков уборки территории, рассчитывают депутаты. И заодно — пополнит бюджет.

Законопроект, предложенный депутатами, разрешает фиксировать нарушения благоустройства с помощью фото- и видеосъемки. Сами проступки уже перечислены в законе. Их пара десятков — свалка мусора, нарушение правил строительных работ, хранение во дворах разукомплектован ных машин.

Первые на очереди — штрафы за парковку в зеленой зоне. Эту тему депутаты обсуждали дольше всего. Если «в ручном режиме» инспектор обязан дожидаться водителя для составления протокола, то фотосъемка позволяет высылать ему штраф автоматически. Квитанции на 3 тысячи рублей придут по почте или через портал госуслуг.

Более того, комитет по информатизации уже разрабатывал программу для автоматической рассылки штрафов в 2013-м. Ее планировали включить в систему фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует превышение скорости.

Все упирается в пресловутый вопрос – как установить нарушителя, рассказал начальник управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по законности Валерий Белоцерковский. У Смольного нет доступа к базам данных МВД и Росреестра для определения собственников машин и участков. Собственно, поэтому город уже полтора года не выписывает штрафы тем, кто бесплатно оставляет машины в зоне платной парковки.

Депутаты в курсе сложностей, но думают на перспективу. ГосДума рассматривает необходимые поправки в закон о персональных данных. Они прошли второе чтение и будут приняты к лету этого года, рассчитывают в Мариинском дворце. После этого можно внедрять систему автоматических штрафов в сфере благоустройства.

Депутат Денис Четырбок даже рассуждает о системе «автоштрафования » за нарушения благоустройства в логике бизнес-проекта. Камеры позволят выписывать значительно больше штрафов. «Мы взяли сферу благоустройства, потому что местные бюджеты сейчас недополучают финансирование, – объяснил Денис Четырбок. – Мы одним махом решаем все проблемы». К примеру, в 2017-м в бюджет должно поступить 2,8 млрд рублей от штрафов ГИБДД.

Для начала программой, фиксирующей парковку на газонах, можно оснастить камеры в машинах Городского центра управления парковками, полагает Денис Четырбок. Они все равно курсируют по центру города, собирая информацию о «безбилетниках» на платной парковке. Кроме того, так можно фиксировать несогласованные вывески. «По одной фотографии можно выписать несколько штрафов», – говорит депутат.

Похожая система уже работает в Москве, указывают парламентарии. В столице начали штрафовать за парковку на газонах летом прошлого года. Этим занимается Московская административная дорожная инспекция, которая подчиняется мэрии. В первый же месяц она выписала 3 тысячи штрафов.

Инспекторы носят с собой планшеты с программой «Мобильный инспектор» и фотографируют машины, стоящие на траве. Снимки с устройства автоматически попадают в общую базу и нарушителям приходит штраф. На разработку программы потратили 115 млн рублей.

Одно «но» – с введением штрафов за парковку на газонах активно борются автолюбители. Они уже 3 раза оспаривали статью закона. К примеру, в апреле 2016-го ее отменил Верховный суд по иску защитника прав автомобилистов Михаила Муравьева. Он решил – петербургские власти так написали закон, что вмешались в дела властей федеральных. Движение автомобилей уже регулируют Правила дорожного движения.

Впрочем, депутаты запускают норму вновь и вновь. Каждый раз они вносят в текст технические правки, меняя слова «парковка» на «размещение», и вводят штрафы по-новой, говорит Александр Холодов, член координационного совета организации автомобилистов «Свобода выбора».

Кроме того, перечисление собранных штрафов муниципалам создаст конфликт интересов, уверен Холодов. «Они будут не заинтересованы в благоустройстве новых парковок во дворах, потому что это сократит число штрафов, – говорит он. – А люди бросают машины на газонах из-за нехватки парковок».

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»