Рассерженные белорусы маршировали против декрета о тунеядстве

В Минске прошла несанкционированная акция «Марш рассерженных белорусов», участники которой выступали за отмену декрета о тунеядстве.

По данным портала, в акции приняли участие более двух тысяч человек. Акция прошла без инцидентов, сообщает 17 февраля Tut.by.

Экс-кандидат в президенты и организатор акции Николай Статкевич в конце марша потребовал у властей исполнения воли народа до 25 марта — Дня Воли, в противном случае люди снова соберутся и потребуют отставки нынешней власти, сообщает портал.

Участники акции собрались на Октябрьской площади, откуда прошли к зданию министерства по налогам и сборам. Марш завершился сожжением некоторыми участниками извещений об уплате налога, сообщает БелТА.