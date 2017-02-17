Еще
23:06 17.02.2017
Пришлите свою новость!
22:58
Мировые цены на нефть растут
22:50
Китай назвал условия сотрудничества с США
22:49
Американские аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 70 долларов к лету
22:25
Рассерженные белорусы маршировали против декрета о тунеядстве
22:12
Во дворе на Наставников нашли мёртвого мужчину
22:02
Смольный может построить еще один выезд из Шушар через КАД
21:48
Украинского диверсанта задержали при попытке пробраться в Крым
21:39
На Витебском тушили пожар напротив АЗС
21:20
47news ищет отдел полиции с баянистом и с рюмкой водки на столе
21:10
ЗакС: Анонимные источники часто оказываются провокаторами
20:21
Карельский «яблочник» Василий Попов получил политубежище в Финляндии
20:08
Полицейские пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе
19:40
Рейс из Осло в Петербург задержан на 11 часов
19:30
В зоопарке Хельсинки проснулись медведи
19:25
Российская биржа закрылась снижением
19:22
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 февраля
19:20
Директор Исаакиевского собора: Лед тронулся, нужно сделать вдох-выдох
19:15
ЖК «Звезда» обещают сдать в конце марта
19:10
Модератор дискуссии на конференции в Мюнхене не узнал президента Эстонии
19:05
Из-за подозрительной посылки в Пулково вызвали ОМОН
18:58
Порошенко поговорил с Тиллерсоном
18:58
Смольный увеличит число школ приемных родителей
18:53
Поход в Гореловскую тюрьму обошелся адвокату в Vertu ценою минимум в полмиллиона рублей
18:45
Грибаускайте хочет ещё больше войск США на границе Литвы и России
18:34
Apple уличили в плагиате
18:31
Шнур прошелся по Исаакию в стихах
18:30
Глава МИД Польши назвал ошибочной миграционную политику Евросоюза
18:28
У одного сотрудника ФСБ похитили машину, у другого – права из машины
18:23
Facebook заблокировал аккаунт Сергея Лукьяненко
18:17
В Петербурге за долги по коммуналке в 2016-м арестовывали машины, квартиры и землю
18:12
Военнослужащие ЗВО раскрыли парашюты
18:01
Псаки дала советы пресс-секретарю Белого дома
17:55
Министр обороны ФРГ: НАТО заинтересована в налаживании отношений с Россией
17:47
Между Хельсинки и Таллином будет ходить скоростной паром
17:42
Меркель: Урегулирование конфликта на Украине в интересах России и ЕС
17:35
Дальняя авиация России отбомбилась по сирийской Ракке
17:35
В Петербурге прошел День спонтанного проявления доброты
17:30
В тюрьме на Лебедева порвали куртку на пух и наркотики
17:22
Запасы зерна в России за год выросли на 11 процентов
17:15
В Смольном отказались комментировать сообщения о несогласованных действиях Полтавченко по передаче Исаакиевского собора
17:05
«ДП»: Как кормят в столовых Госдумы, МИД и ЗакСа
17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа
17:03
Трамп-ТВ: Почему президента США станет меньше на российском ТВ?
17:01
Избившего фельдшера "скорой" петербуржца отпустили под подписку
16:59
Священник Грозовский пять часов упрашивал суд отпустить его из камеры
16:53
Бывший трамвайный парк № 1 застроят жильем
16:45
Малкольм МакДауэлл сыграет Штрауса в нацистской драме
16:45
Генсек НАТО: Я за диалог с Россией
16:36
Петербурженку, убившую соперницу уксусной кислотой, будут судить
16:29
В Керченском проливе собирается «пробка» из морских судов
16:26
Фура с яйцами смогла перекрыть улицу Седова
16:19
Вышенков: Все об отце русской параши
16:18
Девочка, упавшая с многоэтажки в Киришах, будет лечиться в Петербурге
16:13
«Унисто Петросталь» не смогла взыскать со Смольного 230 млн убытков
16:08
В Центробанке пересчитали фальшивки
16:05
«Белое дело» оспорило демонтаж доски Колчаку
16:04
«Элис» достроит «Звезду» до конца марта
15:35
Петербуржцам покажут мозг гения и скелет на велосипеде
15:27
Бенедикт Камбербэтч сыграет в новой экранизации Би-би-си
15:09
Губернатор проведёт проверку взаимоотношений чиновника Цеда и депутата Анохина
15:00
Патриарх: Пусть никогда более тема Церкви и ее роли, тема искусства и культуры не разделяет наш народ
14:57
Финляндия будет сотрудничать с НАТО в борьбе с киберугрозами
14:51
На выходных в Петербурге обещают дождь и снег
14:43
ДТП с обрывом проводов заблокировало площадь Александра Невского
14:38
Украина обвинила Россию в кибератаках на энергосистему и банки
14:21
Самолет “России” с пассажирами на борту получил повреждения в Пулково
14:19
Курс доллара превысил 58 рублей
14:11
Мнение: налоговый вычет нужно давать наймодателю, а не нанимателю
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
17.02.2017 22:12

Во дворе на Наставников нашли мёртвого мужчину

Мертвого человека обнаружили во дворе дома в Красногвардейском районе Петербурга вечером в пятницу. По всей видимости, мужчина разбился.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, вечером 17 февраля жители дома 29 по проспекту Наставников нашли мертвого молодого человека, который лежит на спине около черного входа в одну из парадных. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что заявка поступила в 18:10. По предварительной информации, мужчина упал с высоты. Личность погибшего пока не установлена.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Во дворе на Наставников нашли мёртвого мужчину
Украинского диверсанта задержали при попытке пробраться в Крым
На Витебском тушили пожар напротив АЗС
Полицейские пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе
Модератор дискуссии на конференции в Мюнхене не узнал президента Эстонии
Из-за подозрительной посылки в Пулково вызвали ОМОН
Facebook заблокировал аккаунт Сергея Лукьяненко
В Петербурге за долги по коммуналке в 2016-м арестовывали машины, квартиры и землю
Дальняя авиация России отбомбилась по сирийской Ракке
В тюрьме на Лебедева порвали куртку на пух и наркотики
"Аль-Каида" научила Родину защищать
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнур прошелся по Исаакию в стихах

Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Вышенков: Все об отце русской параши

Петербург услышал, как звучит Древний Китай

На выходных в Петербурге обещают дождь и снег

Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.