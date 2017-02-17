Во дворе на Наставников нашли мёртвого мужчину

Мертвого человека обнаружили во дворе дома в Красногвардейском районе Петербурга вечером в пятницу. По всей видимости, мужчина разбился.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, вечером 17 февраля жители дома 29 по проспекту Наставников нашли мертвого молодого человека, который лежит на спине около черного входа в одну из парадных. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что заявка поступила в 18:10. По предварительной информации, мужчина упал с высоты. Личность погибшего пока не установлена.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.