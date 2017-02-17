Смольный может построить еще один выезд из Шушар через КАД

Возможность строительства нового выезда в Московский район Петербурга из Шушар изучат комитеты Смольного по поручению вице-губернатора Игоря Албина. Поселок на 40 тысяч человек соединяет с городом единственный выезд.

Как сообщает пресс-служба аппарата Игоря Албина 17 февраля, комитеты по развитию транспортной инфраструктуры и по градостроительству определят, можно ли построить выезд из Шушар в районе Среднерогатской улицы. А также — возможность организации въезда и выезда на КАД из поселка.

Кроме того, ведомства готовят финансово-экономического обоснование для расширения до 4-х полос Шушарской дороги от Новгородского проспекта до Петербургского шоссе.

В ближайшее время будет готов проект реконструкции Пушкинской улицы, единственного выезда из Шушар. Сами работы займут за 14 месяцев. Их выполнит за свой счет застройщик «Лидер групп» по соглашению с правительством. Смольный попросил компанию спроектировать еще две дороги — часть Новгородского проспекта от Шушарской дороги до Пушкинской улицы и Шушарскую дорогу от Витебского проспекта до Новгородского.

Поселок Шушары — один из самых проблемных петербургских районов. Он активно застраивается новостройками, в которых, в частности, Смольный закупает жилье для льготников. Однако социальной инфраструктуры в Шушарах катастрофически не хватает.