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19.02.2017 00:44
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Смольный просят читать «мыло»

Активисты движения «Красивый Петербург» и правозащитники намерены обязать чиновников городской администрации рассматривать отправляемую горожанами электронную почту. И подали иск в суд.
Смольный просят читать «мыло»
©PressFoto/ pzaxe

Внедрение Смольным специальных интерфейсов – «Электронной приемной» и портала «Наш Петербург» – по мнению активистов, нарушает права граждан. Хотя коммуникации по e-mail не всегда удобны самим заявителям, а также могут привести к ущербу для добросовестных бизнесменов.

Действующий федеральный закон гарантирует гражданам право направлять чиновникам петиции в электронном виде. Они приравниваются к письменным («бумажным») обращениям, подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в установленном порядке. Вместе с тем технический формат отправляемых сообщений не оговаривается.

Некрасивая блокировка

Примерно осенью 2015 года Управление по работе с обращениями граждан администрации губернатора Петербурга заблокировало входящую электронную почту. Одним из первых с этой проблемой столкнулось движение «Красивый Петербург», предоставляющее горожанам возможность отправки обращений через свой сайт и мобильное приложение.

«Они предлагают удобные шаблоны текстов по каждой проблеме городской среды и, таким образом, позволяют упростить написание обращений. На сегодняшний день администрации большинства районов города и городские комитеты незаконно отказывают гражданам в рассмотрении обращений, отправленных по электронной почте. При этом в последнее время информация об официальных адресах электронной почты стала исчезать с официальных сайтов администраций и ведомств, что также противоречит законодательству», – говорит руководитель проекта «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Если же гражданин все же узнал e-mail подразделения Смольного, то в ответ на направленное письмо чаще всего приходит автоматический ответ с отказом в рассмотрении петиции и предложением воспользоваться (http://gov.spb.ru/gov/elektronnaya-priemnaya-pre/elektronnaya-priemnaya-send/) сервисом «Электронная приемная».

Защитить право на использование e-mail активисты намерены, создав судебный прецедент. В уже поданном в суд иске они оспаривают действия администрации Невского района, отказавшейся рассматривать письмо о нерегулярном вывозе мусора с проспекта Большевиков. Инициаторы указывают, что регламентирующий порядок рассмотрения обращений граждан федеральный закон (№ 59-ФЗ) не определяет каких-либо специальных требований к форме электронного документа, а отправленное письмо содержало все необходимые сведения и реквизиты.

«Красивый Петербург» поддержали правозащитники – команда 29. Ее юристы апеллируют в том числе к позиции администрации президента России: еще в 2013 году глава Управления по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский разъяснил, что любые поступившие в государственный орган сообщения подлежат регистрации и рассмотрению, так как федеральный закон № 59-ФЗ способы поступления обращений в орган не определяет.

Автоответчик

Чиновники не отрицают, что не принимают электронные письма. Хотя в Смольном признают, что на сайтах всех структур городской администрации должны указываться официальные адреса e-mail. Начальник Управления по работе с обращениями граждан Елена Руднева ссылается на действующий регламент правительства Санкт-Петербурга: принятые в сентябре 2015 года поправки предусматривают прием адресованных губернатору, в правительство и администрацию обращений граждан в форме электронного документа исключительно при помощи сервиса «Электронная приемная». Причем все поступившие письма должны регистрироваться, но на них направляется разъяснение со ссылкой для перехода в «Электронную приемную».

Хотя такую политику поддерживают далеко не все структуры городской власти. Так, в Службе государственного строительного надзора и экспертизы журналиста «Фонтанки» уверили, что как и прежде, рассматривают поступившие по e-mail сообщения.

«Комитет по труду и занятости принимает обращения граждан по любым каналам, в том числе по электронной почте», – заявила и начальник общего отдела Валентина Немина.

Администрация Невского района, действия которой стали поводом для судебного иска, перестала принимать e-mail с 1 декабря 2016 года: «В рамках перехода исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на работу с обращениями граждан в форме электронных документов, все адреса электронной почты, размещенные на главных страницах ..., заменены активной ссылкой на сервис «Электронная приемная», – пояснил журналисту «Фонтанки» первый замглавы администрации Сергей Оверчук.

Ключ от почты

В то же время, согласно подписанному Дмитрием Медведевым еще в конце июня 2016 года постановлению, в «случае представления заявителями информации, необходимой для осуществления полномочий органов государственной власти ..., в форме электронных документов, такие документы подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства». Поэтому чиновники Смольного планируют принимать обращения только от обладателей простой электронной подписи – зарегистрированных пользователей Единого портала государственных услуг и функций (записи в Единой систему идентификации и аутентификации — ЕСИА). В комитете по информатизации и связи убеждены, что это позволит исключить обращения от имени вымышленных персон или посторонних лиц. Кроме того, планируется «законнектить» всю переписку с гражданами на соответствующее управление администрации, которое будет принимать обращения, регистрировать их и распределять в профильные ведомства.

Правозащитники считают этот подход незаконным: «Заявления граждан должны удостоверяться электронной подписью только в прямо предусмотренных законом случаях. Например – при получении государственной услуги по регистрации права собственности через Единый портал. Для подачи иных обращений использование электронной подписи не требуется», – убеждена старший юрист команды 29 Дарья Сухих.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты высказали противоположные мнения. Андрей Ипполитов из адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» поддержал доводы активистов: «Упомянутое постановление правительства России регламентирует использование электронных документов для получения государственных и муниципальных услуг. Тогда как требование по удостоверению электронной подписью всех обращений граждан, отправляемых в государственный орган в соответствии с законом № 59-ФЗ в форме электронного документа (по e-mail или через форму на официальном сайте), не установлено. Судебная практика придерживается аналогичного подхода», – убежден адвокат.

А вот юрист компании Dentons Антон Брагинец полагает, что «в условиях действующего регулирования государственные органы имеют все основания не принимать не подписанные электронной подписью обращения граждан»: «Федеральный закон предусматривает, что необходимая для осуществления полномочий государственных органов и органов местного самоуправления информация должна предоставляться в форме документа, подписанного электронной подписью. Это же требование продублировано в принятом постановлении правительства России», – говорит Антон Брагинец.

Пропавшие письма

Использование «Электронной приемной» позволяет подателям жалоб гарантировать как минимум получение их петиции. После заполнения формы отправителю приходит уведомление с идентификационным номером, по которому можно отследить рассмотрение обращения. Еще больше функций предоставляет портал «Наш Петербург»: на специальной странице отображается вся история проблемы, ожидаемый срок ответа, данные и телефон ответственного лица, иная информация.

Тогда как электронные письма нередко просто пропадают, могут попасть в спам и так далее. Дарья Сухих убеждена, что любая утеря сообщения государственным органом по не зависящим от отправителя причинам свидетельствует о нарушении уже со стороны самого ведомства. «В рамках административного судопроизводства именно чиновникам придется доказывать неполучение электронной депеши», – поясняет правозащитник.

Однако, чтобы доказать факт отправки именно e-mail, жалобщику придется заплатить не менее 4-5 тысяч рублей за услуги частнопрактикующего служителя юстиции: «Гражданин в нотариальной конторе открывает свою электронную почту, нотариус ее распечатывает и свидетельствует своей подписью и печатью, что данная информация действительно была размещена в Интернете на соответствующем ресурсе (в почтовом ящике). Такой способ всегда принимается судами», – говорит Дарья Сухих.

Хотя судебная практика свидетельствует, что служители Фемиды в спорных вопросах доставки виртуальной корреспонденции больше доверяют государственным служащим. Например, активист движения «Наблюдатели Санкт-Петербурга» Алексей Одинг неоднократно судился с Федеральной службой судебных приставов (ФССП), требуя рассмотреть и ответить на отправленные по e-mail петиции. В ряде случаев представители ведомства отрицали получение писем, в иных – ссылались на внутренний регламент, который, как в Смольном, требовал отправки сообщений исключительно через специальную форму обратной связи.

«Поскольку электронное обращение заявителем не оформлено по образцу, размещенному на интернет-сайте ФССП, суд согласился с доводом представителя ФССП об отсутствии обязанности по рассмотрению обращения заявителя в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ», – констатировал Санкт-Петербургский городской суд, отклоняя иск Алексея Одинга.

С другой стороны, внедряемые Смольным системы обратной связи порой позволяют затруднять отправку неудобных жалоб. Например, некоторые пользователи жалуются, что модераторы портала «Наш Петербург» иногда отклоняют обращения о бездействии чиновников.

«Только в том случае, если жалоба гражданина не подкреплена конкретными фактами», – парируют в комитете по информатизации и связи.

Антиобщественные анонимки

Вступившие в силу с 1 января поправки в регулирующий проведение контрольных мероприятий федеральный закон по существу разрешают чиновникам надзорных ведомств принимать жалобы только через Единый портал, то есть без электронной подписи. Не подтвержденные сообщения не рассматриваются как основание для проведения внеплановой проверки компании или предпринимателя.

Такие нормы призваны защитить законопослушных бизнесменов от анонимных жалоб со стороны как недоброжелателей, так и самих чиновников. В случае появления обоснованных сомнений в авторстве жалобы инспекторам следует принять разумные меры к его установлению. Начатая на основании заведомо ложной информации ревизия может быть прекращена, а отправившему такую кляузу лицу придется возмещать все причиненные добросовестной компании убытки.

Павел Нетупский для "Фонтанка.ру"

Справка:

В 2016 году петербургский власти получили почти 130 тысяч письменных обращений. Большая часть была адресована непосредственно в Администрацию губернатора Санкт-Петербурга, 38 тысяч петиций поступило «по информационным системам общего пользования». Чаще всего вопросы горожан касались коммунально-бытового обслуживания (37 процентов), и жилья (13 процентов) и строительства (9 процентов).

Относительно предыдущего года объем корреспонденции в комитеты и иные профильные подразделения увеличился на 30 процентов, в районные администрации – 15 процентов. Тогда как в самом Смольном фиксирует почти двукратное снижение объема обращений и связывают это с изменением порядка работы с электронными документами.


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комментарии пользователей (2)
iayaaz
19 февраля 2017 г. 00:56
с тротуаров сходит снег и появляется Вранский...
Udel
19 февраля 2017 г. 00:49
Некогда (нет умения) читать? Вот и весь ответ (которого нет)...
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