Украинского диверсанта задержали при попытке пробраться в Крым

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины Сеита-Ибраима Зайтуллаева в пятницу, 17 февраля. Мужчина был задержан за попытку незаконного пересечения госграницы

Мужчина признался, что входил в состав крымско-татарского батальона, который готовил специалистов для диверсий на полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ РФ.

«В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона им. Номана Челибиджихана. Зайтуллаев рассказал, что в батальоне осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу», – рассказали в погрануправлении.

Зайтуллаев был задержан за попытку «пересечь границу в обход пункта пропуска», уточнили в управлении. «Во время личного досмотра у Зайтуллаева обнаружено удостоверение участника гражданского формирования «Аскер», – отмечается в сообщении.