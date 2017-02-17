ЗакС: Анонимные источники часто оказываются провокаторами

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не будет комментировать данные федеральных СМИ о том, что губернатор не согласовывал решение о передаче Исаакия РПЦ с президентом. Об этом «Фонтанке» 17 февраля сообщила пресс-секретарь городского парламента Елена Тимошенко.

«Вячеслав Серафимович (Макаров) слухи, домыслы, вымыслы, а также ссылки на так называемые анонимные источники, которые как правило являются откровенной провокацией, не комментирует», – отметила она.

Напомним, 17 февраля десятки федеральных СМИ со ссылкой на анонимный источник в Кремле сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко решение передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ ни с кем не согласовывал, включая президента. Решение, по данным высокопоставленного чиновника, вызвало негативную реакцию горожан.

Распространенную информацию отказались прокомментировать в Смольном, однако, по данным «Фонтанки», оказались удивлены таким сообщениям.