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Общество
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17.02.2017 20:32
14 Комментариев

Кто делил Исаакий "без ведома Кремля"

Передача Исаакиевского собора РПЦ не была согласована с президентом и жителями Петербурга, обнаружили в Кремле. «Фонтанка» составила списки тех, кто вместе с губернатором пошел против воли народа и федеральных властей.
Кто делил Исаакий "без ведома Кремля"

17 февраля федеральные новостные агентства опубликовали сообщение со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле о том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко решение передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ не согласовывал ни с кем, включая президента. Между тем, по словам указанного источника, петербуржцы болезненно восприняли новость о передаче храма в пользование РПЦ, поскольку власти города с ними не посоветовались. Поэтому возможным вариантом может быть совместное использование с Исаакия РПЦ и городом.

В Смольном отказались комментировать «слухи». Но, по мнению защитников собора, сообщение анонимного источника является положительным сигналом и призывом сесть за стол переговоров.

Между тем, многие влиятельные политики и общественные деятели Северной столицы уже успели поддержать решение губернатора о передаче собора, и даже призвали его форсировать. «Фонтанка» составила хронологию высказываний лидеров общественного мнения за и против передачи собора церкви.

За

О решении передать Исаакиевский собор РПЦ Георгий Полтавченко сообщил 10 января. «Вопрос решен», – сказал он журналистам. По информации «Фонтанки», такое решение приняли в Смольном после визита патриарха Кирилла. Согласно опубликованному постановлению КИО, передача в пользование продлится два года.

Уже спустя неделю, 18 января, ЗакС с подачи «Единой России» и ЛДПР утвердил обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу храма. «За» проголосовали, в частности, такие народные избранники, как Виктор Сысоев, Олег Капитанов и Максим Яковлев. По мнению единороссов и их друзей, уже к Пасхе, 16 апреля,  можно выгнать музей из храма, а не за два года, как предполагали в Смольном. Обсуждение передачи Исаакия переросло в потасовку.

23 января, единоросс и вице-спикер Государственной думы Петр Толстой добавил в дискуссию по передаче Исаакиевского собора РПЦ националистическую нотку, назвав защитников храма продолжателями дела «прадедов, вышедших из-за черты оседлости в 1917 году». Разлетелась и другая мысль единоросса. «Все те граждане, которые подписывают петиции, называются «артель напрасный труд».

7 февраля два десятка ректоров петербургских вузов, пришедшие на прием к председателю ЗакСа Вячеславу Макарову, единодушно решили подписать письмо в адрес губернатора с просьбой завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ  к Пасхе. Среди них были: ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Василий Кичеджи, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Владимир Кутузов. Поименный список публиковали в Сети.

Против выступил только руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий, который заявил, что подписанты были подвержены влиянию неких продуктов, или же вовсе не понимали, что делают. Но есть мнение, что в Запесоцком говорила обида – за то, что его в Мариинский дворец не позвали.

В крестном ходе вокруг Исаакриевского собора сторонников передачи Исаакия 12 февраля приняли участие депутат государственной думы Виталий Милонов и депутаты ЗакСа от «Единой России» Юрий Бочков и Алексей Цивилев.

В самой РПЦ отказывались признавать наличие конфликта мнений вокруг собора. Патриарх Кирилл высказал мнение, что передача Исаакия в год столетия Октябрьской революции призвана стать символом примирения нашего народа.

Против

На следующий день после заявления губернатора о намерении предать собор РПЦ директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил «Фонтанке», что выдохся и больше не намерен бороться за сохранение музея. 

Однако эстафету перехватили участники градозащитного движения, общественные деятели, писатели, политологи, историки и журналисты. Так, 13 февраля депутаты городского ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев провели на Исаакиевской площади встречу с избирателями, где обсудили план противодействия передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. На встрече также были замечены также историк Лев Лурье, экономист  Дмитрий Травин, главный редактор «Новой газеты в Петербурге» Диана Качалова.

В митинге сторонников сохранения музея 28 января также принимали участие оппозиционер Андрей Пивоваров, бывший декан факультета журналистики и экс-депутат ЗакСа Марина Шишкина, экс-депутат Игорь Риммер, действующие депутаты  Сергей Трохманенко, Оксана Дмитриева, бывший глава музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский.

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции 2 февраля отказался комментировать ситуацию с передачей РПЦ Исаакиевского собора. Однако позже в обращении к патриарху Кириллу предложил отозвать прошение о передаче храма, так как оно вызвало конфликты в обществе

Лидер группы «Ленинград» Серегй Шнуров также высказался о передаче собора — как всегда, в ироническом ключе.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (14)
Willkinz
17 февраля 2017 г. 21:28
Путин занят глобальными политическими вопросами, а в это время, некто дал отмашку Полтавченко — дескать делай, отдавай попам я ВВП проинформирую, но . . забыл. Бывает!
Skater78
17 февраля 2017 г. 21:25
Царь хороший,это бояре плохие.Макарова и Жору гнать в @опу, ясно какими тряпками.Два хамелеона думали,что город их собственность.
mashinostroitel
17 февраля 2017 г. 21:25
AL-IK:
с чем будет ассоциироваться Полтавченко
с тем, что однажды назвал всех своих работодателей (жителей города) жлобами...
AL-IK
17 февраля 2017 г. 21:22
А вот интересно — с чем будет ассоциироваться Полтавченко после отставки? Например Яковлев у меня ассоциируется с Ледовым дворцом на Пятилеток(благо финны строили и воровства не было),Матвиенко с сосулями. А Полтавченко что? Стадион за 50 млрд. на который зовут студентов оттирать плесень со стен?
cfanya001
17 февраля 2017 г. 21:21
Elena_Leo: да. Подарить собор, да чтобы никто в Кремле не знал? Это фантастика.
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