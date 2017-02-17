Рейс из Осло в Петербург задержан на 11 часов

Из-за тумана в Осло вылет самолета в Петербург перенесли с утра на поздний вечер 17 февраля.

Как сообщил «Фонтанке» один из читателей, рейс 7R 284 авиакомпании «РусЛайн» задержали в аэропорту норвежской столицы на 11 часов по непонятным причинам. При этом, по данным читателя, аэропорт работает в штатном режиме.

В контактном центре авиакомпании «РусЛайн» «Фонтанке» подтвердили информацию о задержке и объяснили ее неблагоприятными метеорологическими условиями в столице.

Согласно информационному табло Га́рдермуэна, самолет вылетит в 22:45 и приземлиться в Пулково в 02:30 18 февраля.