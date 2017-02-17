Еще
19:52 17.02.2017
Новость часа
19:20
Директор Исаакиевского собора: Лед тронулся, нужно сделать вдох-выдох
Пришлите свою новость!
19:40
Рейс из Осло в Петербург задержан на 11 часов
19:30
В зоопарке Хельсинки проснулись медведи
19:25
Российская биржа закрылась снижением
19:22
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 февраля
19:20
Директор Исаакиевского собора: Лед тронулся, нужно сделать вдох-выдох
19:15
ЖК «Звезда» обещают сдать в конце марта
19:10
Модератор дискуссии на конференции в Мюнхене не узнал президента Эстонии
19:05
Из-за подозрительной посылки в Пулково вызвали ОМОН
18:58
Порошенко поговорил с Тиллерсоном
18:58
Смольный увеличит число школ приемных родителей
18:53
Поход в Гореловскую тюрьму обошелся адвокату в Vertu ценою минимум в полмиллиона рублей
18:45
Грибаускайте хочет ещё больше войск США на границе Литвы и России
18:34
Apple уличили в плагиате
18:31
Шнур прошелся по Исаакию в стихах
18:30
Глава МИД Польши назвал ошибочной миграционную политику Евросоюза
18:28
У одного сотрудника ФСБ похитили машину, у другого – права из машины
18:23
Facebook заблокировал аккаунт Сергея Лукьяненко
18:17
В Петербурге за долги по коммуналке в 2016-м арестовывали машины, квартиры и землю
18:12
Военнослужащие ЗВО раскрыли парашюты
18:01
Псаки дала советы пресс-секретарю Белого дома
17:55
Министр обороны ФРГ: НАТО заинтересована в налаживании отношений с Россией
17:47
Между Хельсинки и Таллином будет ходить скоростной паром
17:42
Меркель: Урегулирование конфликта на Украине в интересах России и ЕС
17:35
Дальняя авиация России отбомбилась по сирийской Ракке
17:35
В Петербурге прошел День спонтанного проявления доброты
17:30
В тюрьме на Лебедева порвали куртку на пух и наркотики
17:22
Запасы зерна в России за год выросли на 11 процентов
17:15
В Смольном отказались комментировать сообщения о несогласованных действиях Полтавченко по передаче Исаакиевского собора
17:05
«ДП»: Как кормят в столовых Госдумы, МИД и ЗакСа
17:05
Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа
17:03
Трамп-ТВ: Почему президента США станет меньше на российском ТВ?
17:01
Избившего фельдшера "скорой" петербуржца отпустили под подписку
16:59
Священник Грозовский пять часов упрашивал суд отпустить его из камеры
16:53
Бывший трамвайный парк № 1 застроят жильем
16:45
Малкольм МакДауэлл сыграет Штрауса в нацистской драме
16:45
Генсек НАТО: Я за диалог с Россией
16:36
Петербурженку, убившую соперницу уксусной кислотой, будут судить
16:29
В Керченском проливе собирается «пробка» из морских судов
16:26
Фура с яйцами смогла перекрыть улицу Седова
16:19
Вышенков: Все об отце русской параши
16:18
Девочка, упавшая с многоэтажки в Киришах, будет лечиться в Петербурге
16:13
«Унисто Петросталь» не смогла взыскать со Смольного 230 млн убытков
16:08
В Центробанке пересчитали фальшивки
16:05
«Белое дело» оспорило демонтаж доски Колчаку
16:04
«Элис» достроит «Звезду» до конца марта
15:35
Петербуржцам покажут мозг гения и скелет на велосипеде
15:27
Бенедикт Камбербэтч сыграет в новой экранизации Би-би-си
15:09
Губернатор проведёт проверку взаимоотношений чиновника Цеда и депутата Анохина
15:00
Патриарх: Пусть никогда более тема Церкви и ее роли, тема искусства и культуры не разделяет наш народ
14:57
Финляндия будет сотрудничать с НАТО в борьбе с киберугрозами
14:51
На выходных в Петербурге обещают дождь и снег
14:43
ДТП с обрывом проводов заблокировало площадь Александра Невского
14:38
Украина обвинила Россию в кибератаках на энергосистему и банки
14:21
Самолет “России” с пассажирами на борту получил повреждения в Пулково
14:19
Курс доллара превысил 58 рублей
14:11
Мнение: налоговый вычет нужно давать наймодателю, а не нанимателю
14:02
Операторы штрафстоянок в Петербурге пожаловались на убытки из-за постоплаты эвакуации
13:46
Макаров: ЗакС согласится с Полтавченко по закону о приравнивании встреч с избирателями к митингам
13:41
Приезжий разбился в Петербурге при прыжке с балкона на балкон
13:40
«ДП»: Впервые за 10 лет цены на новостройки в Петербурге сравнялись со «вторичкой»
13:35
В Петербурге нашли пропавшую машину с сухим молоком и мертвым водителем в кабине
13:27
Трех подростков задержали в Рыбацком за «зацепинг»
13:22
Смольный не может штрафовать за неоплату эвакуации потому, что не определил кому это делать
13:22
УФАС: ЗакС нарушил закон при заключении контракта на транспортное обслуживание депутатов
13:17
На продажу выставлен старый лимузин Трампа
13:13
Мутко - о фильме BBC: Зачем делать из этого страшилку?
13:09
Бонни и Клайд встретятся снова на «Оскаре»
13:05
Киев увидел в блокаде Донбасса "руку Москвы"
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
17.02.2017 19:40

Рейс из Осло в Петербург задержан на 11 часов

Из-за тумана в Осло вылет самолета в Петербург перенесли с утра на поздний вечер 17 февраля.

Как сообщил «Фонтанке» один из читателей, рейс 7R 284 авиакомпании «РусЛайн» задержали в аэропорту норвежской  столицы на 11 часов по непонятным причинам. При этом, по данным читателя, аэропорт работает в штатном режиме.

В контактном центре авиакомпании «РусЛайн» «Фонтанке» подтвердили информацию о задержке и объяснили ее неблагоприятными метеорологическими условиями в столице.

Согласно информационному табло Га́рдермуэна, самолет вылетит в 22:45 и приземлиться в Пулково в 02:30 18 февраля.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08

Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге

Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00

«Победа» позволит оплатить свои капризы

Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Рейс из Осло в Петербург задержан на 11 часов
В зоопарке Хельсинки проснулись медведи
Порошенко поговорил с Тиллерсоном
Грибаускайте хочет ещё больше войск США на границе Литвы и России
Шнур прошелся по Исаакию в стихах
Глава МИД Польши назвал ошибочной миграционную политику Евросоюза
Псаки дала советы пресс-секретарю Белого дома
Министр обороны ФРГ: НАТО заинтересована в налаживании отношений с Россией
Меркель: Урегулирование конфликта на Украине в интересах России и ЕС
Генсек НАТО: Я за диалог с Россией
Трампа отлучили от нашего телевизора
Алексей Учитель: На шоу Поклонская выиграет
Как в РНБ допинались до двери
Ловкость рук и чистая психология
Сколько шагов от пробки до митинга?
По «выражению восторга от действий власти»
Как «Фонтанка» сорвала урок патриотизма
Трамп попал под слив
Командир батальона «Восток»: Ещё в 2014-м я говорил, что ДНР – не Крым
Патриотизм выкупать будете?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнур прошелся по Исаакию в стихах

Итоги недели с Андреем Константиновым: Измена Трампа

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Вышенков: Все об отце русской параши

Петербург услышал, как звучит Древний Китай

На выходных в Петербурге обещают дождь и снег

Новости компаний
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.