«Фонтанка» за 60 секунд — 17 февраля

Гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов подвел итоги недели и объяснил, навсегда ли мы обиделись на Трампа, надо ли скучать по депутатам-гастролерам и как понимать стремление писателя Прилепина пожить на войне.

А заместитель главреда «Фонтанки» Евгений Вышенков истолковал слова доцента Владимира Василика о месте критиков власти. За семь минут наговорил на статью. Научную.

В федеральном центре наконец заметили слона. В Смольном удивлены. Говорят, передачу Исаакиевского собора не согласовали с Путиным. Ой, что будет...

Сергей Шнуров тут же выступил со стихами на злобу дня — значит, точно что-то будет.

А тем временем Полтавченко наложил вето на закон о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам. Губернатор внес либеральную поправку. Если на встрече с избирателями планируется присутствие не более 100 человек – согласовывать не придется. Но места для таких встреч будет определять правительство Санкт-Петербурга. Интересно, знакомы ли в Смольном с трудами доцента Василика.

Президент США пропал. Его стерли из памяти российских телеканалов. Одно неудачное высказывание о Крыме — и ты больше не Трамп-пам-пам, а слово из трех букв.

У нас не только стадионы не умеют строить. Но и больницы. На Пискаревском проспекте, 49, больницу обещали открыть еще в 2014 году. Но оказалось, построили так, что обнять и плакать.

В Пулково грузовичок, который подвозит багаж к грузовому отсеку, по непонятным причинам въехало в турбину самолета. Пассажиров пришлось выводить. Вылет в Сочи отложили.

Евгений Вышенков допросил режиссера Учителя. И добился короткого, но емкого признания по «Матильде» – о чем эта история.

Суд оставил под стражей священника Глеба Грозовского. На принятие этого решения ушло пять часов.

Около 3 тысяч владельцев машин, эвакуированных с 1 января этого года в Петербурге, до сих пор не оплатили услуги штрафстоянок. Бедные штрафстоянки из-за этого терпят убытки. Мы прямо чувствуем, как эта новость улыбнула каждого, чью машину хоть раз увозили.



В четверг «Зенит» проиграл в первой встрече 1/16 Лиги Европы «Андерлехту» – 2:0. Мы хотим поговорить об этом.

Хватит с вас новостей. Займитесь полезным и запретным: узнайте, что писал Пушкин в письмах своей жене, откройте для себя творчество Франсуа Рабле в буфете БДТ, а в Главном штабе Эрмитажа — творчество роботов. Отдохните уже, в конце-то концов.