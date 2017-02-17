Директор Исаакиевского собора: Лед тронулся, нужно сделать вдох-выдох

Директор Исаакиевского собора Николай Буров считает, что комментарии, озвученные через СМИ высокопоставленным чиновником Кремля, по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ являются положительным сигналом и призывом сесть за стол переговоров. Об этом он сообщил «Фонтанке» 17 февраля.

«Эти комментарии, конечно, не несут какой-либо определенности, но могу сказать, что лед тронулся, затрещал и заскрипел. Хоть что-то происходит и хоть кто-то где-то нас услышал», – отметил он. По словам Бурова, теперь хотя бы понятно, что собор не передадут за 3 месяца, к Пасхе, как того хотел ЗакС.

«Нужно сделать вдох, выдох и еще раз вдох и садиться разговаривать за стол переговоров», – добавил директор музея.

Напомним, что десятки федеральных СМИ (РИА Новости, РБК, "Коммерсант", "Известия" и другие) сообщили сегодня со ссылкой на анонимного высокопоставленного источника в Кремле о том, что Георгий Полтавченко не согласовывал передачу храма РПЦ с президентом, в то время как, по опросам ФСО, петербуржцы негативно восприняли эту информацию, так как с ними никто не посоветовался. «Единственно возможный вариант — совместное использование со стороны РПЦ и города, для этого есть все правовые механизмы», – цитирует СМИ чиновника.

В Смольном «Фонтанке» отказались комментировать эти сообщения, однако собеседники в правительстве отметили, что в Смольном были удивлены этой новости.