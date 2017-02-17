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17.02.2017 19:10

Модератор дискуссии на конференции в Мюнхене не узнал президента Эстонии

Модератор первой панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, ответственный редактор британской газеты Financial Times Филипп Стивенс не узнал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, назвав ее «этой леди», передает РИА Новости.

Отмечается, что после открытия сессии вопросов из зала эстонский президент протянула руку, чтобы задать вопрос.

«Вот эта леди хочет задать вопрос… Было бы хорошо, если бы вы сказали, кто вы и кого представляете», — объявил Стивенс в адрес главы государства.

В ответ на просьбу редактора Financial Times Кальюлайд представилась публике.

«Спасибо, я Керсти Кальюлайд, президент Эстонии», — ответила она.

Источник: Газета.ру


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